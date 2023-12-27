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氣溫驟降，這個假期特別有氣氛，適逢港府提倡夜經濟，即使天氣寒冷仍無阻巿民大眾外出過聖誕。入冬後爲上呼吸道疾病高峰期，大家外出時記得做好保暖措施，以免感受節日氣氛同時又感受了風寒。說起保暖，很多人都聯想到薑，薑不僅是一味調味料，也是中醫中重要的藥材，今期就為大家介紹這種幾乎家家戶戶必備、能散寒保暖的「薑」。

薑最早記載於《神農本草經》，當中指的是乾薑，稱乾薑「主胸滿咳逆上氣，溫中，止血，出汗，逐風濕痹，腸澼下痢。生者尤良」。後世不斷研究出許多薑的不同炮製飲片，功效作用亦有相同。

生薑

味辛性溫，主傷寒頭痛鼻塞，咳逆上氣，止嘔吐。跟乾薑相比，生薑解表散寒作用更強，適用於風寒表證。生薑還可以解魚蟹毒，還可以解生半夏的毒。

乾薑

味辛性熱，可溫中散寒，回陽通脈，善於治療陽氣衰微、陰寒內盛的四肢厥冷，及脾胃虛寒所致的腹痛、嘔吐、泄瀉等，而乾薑溫裡效果更好，適用於中焦脾胃虛寒證。

炮薑

味苦性溫，入脾、肝經，有溫經止血、溫中止痛等功效；其溫裡作用稍遜於乾薑，溫經止血作用明顯，善於治療虛寒性出血，如婦女崩漏，產後惡露不盡。

高良薑

味辛性熱。入脾胃經，溫胃散寒，止痛止嘔，主治脘腹冷痛，胃寒嘔吐，噯氣吞酸。

概括而言，生薑，乾薑，炮薑的溫裡作用逐漸增強，散寒作用逐漸減弱。高良薑雖為近親，主要功效與乾薑相近，但高良薑偏性更大，不宜久服。

4款冬日「夠薑」暖身食療推介

韭菜生薑牛奶湯

材料：韭菜250克、生薑30克、牛奶250克

做法：將韭菜去黃葉、洗淨、切碎，生薑去皮拍碎，用潔淨的紗布包裹絞取汁液。把上述汁液加入牛奶中，一齊放入鍋內，文火煮沸即可。隨量飲用。



功效：溫暖脾胃，降逆止嘔。適合胃炎屬脾胃虛寒者，症見嘔吐時作時止，口淡乏味，神疲倦怠，面色瘡白，四肢不溫。





薑棗紅糖湯





材料：乾薑20克、大棗10枚、紅糖30克



做法：將大棗去核洗淨，乾薑洗淨切片，加水8碗，與紅糖一起同煎、煮沸後，改用文火煮30分鐘服用。



功效：溫中散寒，溫經止痛。適合脾胃虛寒所致的腹痛、嘔吐、泄瀉等。

當歸生薑羊肉湯



材料：瘦羊肉250克、當歸15克、生薑15克、桂皮3克、調味料適量



做法：將羊肉洗淨切塊，當歸用紗布包好，與生薑、桂皮、調料共放入砂鍋內，加水12碗，大火煲滾，改用小火煲2小時，燜至羊肉爛熟，去藥渣，食肉飲湯。



功效：養血補血，散寒止痛，溫補腎陽。適合氣血不足、體質虛弱、腎虛者。

高良薑香附雞肉湯



材料：雞肉250克、高良薑15克、香附12克、紅棗４枚



做法：將高良薑、香附、紅棗（去核）洗淨；雞肉切去肥脂，放入開水中拖過，吊乾水。把全部用料放入鍋內，加清水適量，武火煮沸後，文火煮２小時，調味即可。隨量飲用。



功效：行氣疏肝，祛寒止痛。適合症見胃脘脹痛，時作時止，與情志不暢有關。







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