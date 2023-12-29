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冬天正值士多啤梨當造，其中日本產的士多啤梨向來受港人歡迎。不過台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）周二（26日）公布邊境檢測結果顯示，有2款日本士多啤梨分別被驗出殘留農藥超標，以及1款日本白蝦被驗出致癌重金屬超標。

根據食藥署公布的結果，是次檢驗共有3款日本食物不合格。2款日本士多啤梨由日島貿易有限公司、永全水果有限公司分別從櫪木縣及福岡縣進口，兩者總重量為227.4公斤，當中被驗出殘留農藥氟尼胺0.13 ppm，以及殘留農藥亞滅培1.2 ppm、亞醌蟎代謝物0.04 ppm，涉事日本士多啤梨必須依規定退運或銷毀。不合格的白蝦則由博多食品有限公司負責進口，被驗出重金屬鎘2.8 mg／kg，數量為1公斤。

按照台灣的「農藥殘留容許量標準」，農藥氟尼胺定量極限為0.01 ppm，亞滅培容許量為1.0 ppm，而亞醌蟎則不得檢出。另外，根據國際癌症研究機構資料，鎘被列為第1組物質（即令人類患癌的物質），因此以上3款產品全部判斷為不合格，將依照規定被退運或銷毀。

到底士多啤梨含殘留農藥的情況有多常見？食藥署副署長林金富就指出，每年的11月到隔年3月為日本士多啤梨產季，但殘留農藥違規率偏高；就今年的情況而言，截至12月18日已累計有19批當地入口的士多啤梨檢驗不合格。

而美國環境工作組織（Environmental Working Group，EWG）亦曾表示，超過9成士多啤梨被檢出含有2種或以上的殘留農藥，可能會引致潛在的健康問題。EWG又引述研究，指出食用含有農藥的蔬果會破壞生育能力，嚴重更會引致不育，亦有可能增加患上霍奇金氏淋巴瘤的風險，從而導致罹患淋巴癌。

4招驗證靚士多啤梨

那麼，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：

1. 士多啤梨籽呈現金黃色

2. 果香濃郁

3. 外表顏色均勻

4. 品嘗不見空心

資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露

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另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤標識是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。

3招正確清洗士多啤梨

對此，專家教授3步正確清洗士多啤梨：

1. 用流動的清水沖洗，洗淨表面灰塵即可

2. 浸泡3-5分鐘。有研究先食用淘米水、小蘇打、澱粉水和食鹽水浸泡均可，專家更加推薦使用小蘇打。

3. 用流動的清水沖洗30秒。

資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露

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