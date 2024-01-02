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大腸癌為本港第2常見的致命癌症，2021年就錄得2,298宗大腸癌死亡個案。政府自2016年起推出大腸癌篩查計劃，資助50至75歲、無大腸癌徵狀的香港居民，每兩年在私營機構接受篩查預防患癌。衞生署昨日（28日）宣布，1948至1974年出生的香港居民，由1月1日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃。

大腸癌篩查計劃自2016年推行以來，約42萬名合資格人士參與。截至上月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出可分析結果的參加者中，累計約16.2%得出陽性結果；而接受大腸鏡檢查的陽性個案中，約60.8%確診大腸腺瘤，5.4%確診大腸癌。在大約2,900宗經篩查計劃確診大腸癌的個案中，1,900宗已進行初步分析，結果顯示該些個案約57%屬於治癒率較高的早期個案。

衞生署昨日宣布更新大腸癌篩查計劃參加者資格，於1948至1974出生的香港居民可以於私營界別接受篩查服務，不設參加者限額，可獲以下資助：

每次由基層醫療醫生診症（包括大便免疫化學測試結果呈陽性後的第2次診症）：資助280元

接受大腸鏡檢查基本服務或需切除瘜肉：最高可獲定額資助8,500元

如無需切除瘜肉：會獲定額資助7,800元

大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

合資格人士（2024年1月1日起）

參加計劃人士必須符合下列資格：





年滿50至75歲

持香港身份證或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統

不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

參加計劃的人士應約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，則建議參加者兩年後再接受篩查。

目前，超過1,030名基層醫療醫生參與計劃，診症地點約1,930個，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

參加計劃流程



1. 登記電子健康紀錄互通系統



2. 尋找參加計劃的基層醫療醫生：可按此或致電3565 6288獲取醫生名單，亦可留意診所門外張貼的標誌



3. 約見基層醫療醫生：





診症當日出示香港身份證或豁免登記證明書

醫生會先評估求診者是否適合參加計劃

簽署同意書，登記加入計劃

獲發參加者資料包，內附大便隱血測試採便管

4.在家自行採集大便樣本



5.將樣本交到指定收集點



6.等待醫生通知測試結果





若測試結果呈陽性：需再次約見醫生以瞭解詳情，並經轉介接受大腸鏡檢查

若測試結果呈陰性：繼續留意是否有大腸癌症狀，每2年再接受測試

初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2021年大腸癌新增個案共5,899宗，佔全年新增個案的15.3%，共有2,298宗死亡個案，佔比15.2%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

初期大腸癌3大警號

1.大便習慣改變

粗幼程度不一樣

大便次數增加

大便形狀變細



2.便血

大便有血

排黏液便



3.肚子脹痛



資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略



大腸癌7大高危因素︰



1. 年過50

2. 男士

3. 家族曾經有人患大腸癌

4. 經常進食醃制、高脂及油膩食物（如紅肉及加工食品）



5. 吸煙或飲酒

6. 缺乏運動

7. 肥胖

房醫生提醒，有家族病史的人比正常人，患上大腸癌的風險高出1.5至2倍幾。因此，高風險人士即使本身沒有任何病徵，他們亦應定期進行大腸癌篩查，避免演變成癌症，

「透過大腸癌篩查，可以有效預防大腸癌，因為大多數大腸癌是由大腸瘜肉演變而成，當接受大腸鏡發現大腸瘜肉時，可以同時進行切除，即時解除風險。而大腸鏡亦可以了解患者大腸瘜肉數量及尺寸，了解其大腸癌的風險。一旦未有及時求醫，可能已經錯過黃金治療時間。」

無病無痛應主動接受檢查

房醫生指，正正是大腸癌的初期病徵不明顯，即使「無病無痛」亦應該主動接受檢查，

「目前香港正推行大腸癌篩查計劃，鼓勵50至75歲及沒有症狀的香港居民，接受大便隱血測試，如發現有任何問題，就會進一步進行大腸鏡檢查；至於外國亦建議45歲以上應定期接受大腸癌篩查，包括驗大便及大腸鏡等。」

大便隱血測試與照大腸鏡檢查分別

房醫生表示，大便隱血測試與照大腸鏡各有好處，大便隱血測試是非入侵性，檢查較方便，惟測試只限於有否患上大腸癌，較難判斷有沒有瘜肉問題；而後者直接看見腸道有沒有腫瘤或瘜肉問題，同步進行切除瘜肉及抽取組織樣本作化驗。不過檢查前需要戒口，前一晚需喝洗腸劑等。











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