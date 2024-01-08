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在超市貨架上看見了「雨來菇」，想起了雨。有多久沒有來過雨了？雨水，確實讓人又愛又恨。是氣候變遷的影響吧？它來的時候，來勢洶洶，暴雨連連，得勢不饒人的，教人狼狽不堪；不想來的時候，就二話不說的，說收起來就收起來，一丁點的都不給，連日乾燥無雨，害得樹葉變黃且掉下來。

「雨來菇」有「情人的眼淚」之稱。雖然它叫「菇」，但跟菇一點關係都沒有。作為陸生藻類的它，據說野生時，只有在雨季過後，才會在石頭間長出來。後來發展出人工栽培，農民才省下一些勞力，不用再等天做人，不必等到下雨的天氣才可以找得到「雨來菇」來。

沒有雨的日子，陽台上的小盆栽，葉子一塊塊的掉下來；就連很耐旱的仙人掌，都慢慢變起黃色來，唯有趕緊幫忙來澆點水，讓它們解一解渴。雖然現今科技的進步，可以解決了「雨來菇」的生長和採摘的困難，卻不能夠解決沒有雨水，乾旱的災情的發生。如果，掛「晴天娃娃」，為期求好天氣的到來；那麼，吃「雨來菇」，不知道能不能帶來一點點雨水呢？

清炒雨來菇（2人份）

時間：20分鐘

材料：

雨來菇 1包（約150克）／紅蘿蔔 1個（約100克）／新鮮淮山（山藥） 1條（約100克）／本菇 半包／油豆腐 4塊

調味：

豉油（醬油） 1湯匙／鹽 1茶匙／糖 2茶匙／浙醋 1湯匙／麻油 1湯匙／茴香粉 半茶匙／香蒜粉 1湯匙／黃薑粉1茶匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／煮麵篩／湯匙／茶匙／平底易潔鑊連鑊蓋／筷子／鑊鏟／碟

步驟：

1. 新鮮淮山刨皮，清洗後切成條（如圖）。

2. 紅蘿蔔刨皮，清洗乾淨後切成片（如圖）。

3. 切去本菇的根部，然後逐株摘出來（如圖）。

4. 油豆腐切成條。

5. 放雨來菇於一鍋煮沸的水中，以中火燙3分鐘，然後撈起來（如圖），把水瀝乾，待用。

6. 以中火將已切條淮山煎3分鐘，待用。

7. 放已切片紅蘿蔔於鑊中，以中火炒一炒後，倒入1湯匙的食油，再多炒3分鐘。

8. 放入步驟3和4於鑊中，續以中火炒5分鐘。

9. 放入步驟5炒勻後，倒入已經混和了的調味料，以中火多炒5分鐘，便完成。

筆記：

1. 先用水燙後再炒雨來菇，可以除掉它的腥味。

2. 雨來菇是藍綠藻，含高纖維、類黃酮、β-胡蘿蔔素和藻多醣等提升免疫力的營養素。

3. 新鮮淮山有多醣蛋白質，即黏質多醣（Mucilage），具抗氧化及調節免疫力系統的功能。

4. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

5. 菇類有高分子多醣體，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手。







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