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不少人習慣食乳酪做早餐，認為屬於健康之選。香港中文大學曾引述海外研究指出，常見於乳酪的添加劑Carboxymethyl Cellulose（E466）容易破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。本報檢視了市面多款乳酪，整理出不含E466的產品名單。

早前搜羅多款乳酪，品牌包括雀巢、十字牌、CP明治等等，根據成份表所列，發現有88款產品不含添加劑E466。以下為詳細名單：

普通乳酪：

1. 雀巢牛奶公司純乳酪

2. 雀巢牛奶公司低脂柚子乳酪

3. 雀巢牛奶公司低脂芒果乳酪

4. 雀巢牛奶公司低脂士多啤梨乳酪

5. 雀巢牛奶公司低脂藍莓乳酪

6. 雀巢牛奶公司低脂蘋果乳酪

7. 雀巢牛奶公司低脂香蕉乳酪

8. 雀巢ACTI-V原味低脂乳酪

9. 雀巢ACTI-V士多啤梨低脂乳酪

10. 雀巢ACTI-V藍莓低脂乳酪

11. 雀巢ACTI-V白桃低脂乳酪

12. 雀巢ACTI-V紅石榴蘆薈低脂乳酪

13. Greenfields原味乳酪

14. Greenfields藍莓乳酪

15. Greenfields士多啤梨乳酪

16. Greenfields覆盆子乳酪

17. 十字牌純．凝酪－士多啤梨（低脂）

18. 十字牌純．凝酪－熱情果（低脂）

19. 十字牌純．凝酪－原味（低脂）

20. 十字牌純．凝酪 － Spoona

21. 十字牌純．凝酪 － Sippa

22. Emmi特級藍莓乳酪

23. Emmi特級草莓乳酪

24. Emmi特級蘋果乳酪

25. Emmi特級芒果乳酪

26. Emmi特級覆盆子乳酪

27. Emmi特級菠蘿乳酪

28. Emmi特級蘆薈乳酪

29. Emmi特級原味乳酪

30. MOVENPICK藍莓乳酪

31. MOVENPICK士多啤梨味乳酪

32. MOVENPICK紅莓乳酪

33. MOVENPICK鮮桃熱情果乳酪

34. MOVENPICK原味乳酪

35. 澳州布朗士多啤梨天然乳酪

36. 澳州布朗芒果熱情果天然乳酪

37. 澳州布朗香草豆莢天然乳酪

38. 澳州布朗低脂純乳酪

39. 澳州布朗杏桃忌廉天然乳酪

40. 澳州布朗香蕉蜜糖乳酪

41. Cocobella士多啤梨椰子乳酪

42. Cocobella芒果椰子乳酪

43. Cocobella雲尼拿椰子乳酪

44. CP明治原味低脂乳酪

45. CP明治低脂蘆薈乳酪

46. CP明治原香桃椰果乳酪

47. CP明治雜莓乳酪

48. CP明治芒果低脂乳酪

49. 滋味藍莓乳酪

50. 滋味士多啤梨乳酪

51. 滋味雲尼拿乳酪

52. 保利原味低脂純乳酪

53. Siggi's藍莓乳酪

54. Siggi's士多啤梨乳酪

55. Siggi's熱情果乳酪

希臘乳酪及希臘式乳酪：

56. FAGE 0%脂肪希臘乳酪

57. FAGE 5%脂肪希臘乳酪

58. ATHINA有機原味希臘乳酪

59. ATHINA原味希臘乳酪

60. ATHINA希臘乳酪－蜂蜜

61. VGAL 10%脂肪希臘乳酪

62. MEVGAL 0%脂肪草莓希臘乳酪

63. MEVGAL 0%脂肪香桃希臘乳酪

64. MEVGAL 0%脂肪檸檬希臘乳酪

65. MEVGAL 0%脂肪希臘乳酪

66. MOVENPICK希臘式芒果雲尼拿乳酪

67. MOVENPICK希臘式鮮果森林乳酪

68. ELLE & VIRE 蜜糖味希臘式乳酪

69. ELLE & VIRE 雲尼拿味希臘式乳酪

70. ELLE & VIRE 原味希臘式乳酪

71. Emmi特級希臘式乳酪

72. Emmi特級希臘式零脂乳酪

73. Emmi特級希臘式草莓乳酪

74. Emmi特級希臘式覆盆子乳酪

75. Emmi特級希臘式藍莓乳酪

76. 雀巢希臘式藍莓味乳酪

77. 雀巢希臘式士多啤梨味乳酪

78. 雀巢希臘式士多啤梨味乳酪

79. 保利希臘式草莓乳酪

80. 保利希臘式蜜桃乳酪

81. 保利希臘式原味乳酪

82. 澳州農協希臘式蜜糖乳酪

83. 澳州農協希臘式士多啤梨乳酪

84. 澳州農協希臘式雲尼拿乳酪

85. 澳州農協希臘式乳酪

86. 澳州農協希臘式高蛋白乳酪

87. 澳州農協希臘式無乳糖乳酪

88. TAMAR VALLEY希臘式乳酪

E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。







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