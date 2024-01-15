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都市人生活忙碌，有時忙起來要隨便買外賣，完全沒有時間花心思配搭飲食，便秘、消化不良等是不少人遇到的煩惱，服用益生菌近年成為不少人的習慣！原來益生菌並不能隨意服用，市面上益生菌種類繁多，應該怎樣挑選？消委會調查了40款益生菌樣本，發現2款益生菌產品含有的菌種不宜供人類使用！即睇消委會報告揀最適合你的產品！

消委會測益生菌 | 飲食令腸道好菌遞減！產品聲稱可改善 4大問題？

我們生病是因為被細菌入侵而免疫系統「打仗」失敗所致，但原來人體的腸道內有不同的微生物，當中還有幫助身體健康的「好菌」。不過隨著身體老化或者慢性疾病，又或者狂食高糖、高脂為主的食物，以及服用抗生素也會令「好菌」減少。如果長期過多有害菌就有機會令腸道叢失衡，免疫系統亦會同時失調及腸道發炎等！

想防止這些問題，但又難以在飲食上做到完全平衡，很多人近年都選擇服用益生菌產品。市面上很多益生菌營養補充劑也標榜不同功效，主要圍繞4大方面，包括腸胃健康、免疫力、濕疹或過敏，以及女性私處部位健康。這些正正是香港人經常面對的困擾！不過究竟益生菌產品是否真的能達到這4大功效？綜合較大型的臨床實驗數據，發現服用益生菌對濕疹及過敏患者未有太大功效，而女性假如患上細菌性陰道感染，亦建議服用由醫生處方的抗生素較佳。大家切勿自行判斷病情，再購買益生菌試圖改善情況。

（圖片來源：Envato）

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