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不少男士外出時習慣使用髮蠟、髮泥等造型產品，幫助頭髮塑形，讓自己看起來不邋遢。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款男士髮蠟，比較各款產品的塑形難易度、持久力和清洗難易度，並挑選出塑形效果最佳的款式，當中包括LIPPS、GATSBY、DASHU等人氣品牌，獲最高評分僅售1,650日圓（約87.6港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測男士髮蠟

《LDK》指出，男士髮蠟產品繁多，常見包括硬質、軟質、啞色、光澤等。《LDK》表示，硬質髮蠟具有高強的定型力及持久力，甚少會隨著時間而慢慢塌下來；而軟質髮蠟容易塑型及作修飾，甚至可以利用風打造出自然、蓬鬆、輕盈的髮型。

《LDK》以3大標準評測男士髮蠟：

塑形難易度：由專業造型師為兩名受測者塑形，評估各款髮蠟在塑形上的所需時間及效果。

持久力：在使用過髮蠟的練習用公仔人頭噴水及吹風，以模擬下雨及受強風吹的影響，一段時間後以頭髮的崩塌程度進行評分。

清洗難易度：把髮蠟塗在髮束上，再用洗頭水清洗，依所需時間、前後重量及清潔程度進行評分。

19款男士髮蠟

硬質：

第1名

LIPPS - hard blast hair wax

塑形難易度：4

持久力：4.17

清洗難易度：4

綜合評分：4.05

綜合評價：A

第2名

GATSBY - Meta Rubber 乾爽豎立髮蠟

塑形難易度：4

持久力：4

清洗難易度：4

綜合評分：4

綜合評價：A

第3名

GATSBY - Moving Rubber 激硬髮蠟

塑形難易度：4.1

持久力：4

清洗難易度：3

綜合評分：3.85

綜合評價：B

第4名

LÚCIDO - HAIR WAX Extra Hard

塑形難易度：3.7

持久力：3.67

清洗難易度：4

綜合評分：3.75

綜合評價：B

第5名

NAKANO STYLING TANTO - WAX 7

塑形難易度：3.6

持久力：3.33

清洗難易度：4

綜合評分：3.6

綜合評價：B

第6名

AB&Company - numberA. X BLEACHI Matte Wax

塑形難易度：2.9

持久力：4.83

清洗難易度：4

綜合評分：3.25

綜合評價：B

第6名

Ocean Trico - Hair Wax Jet

塑形難易度：4

持久力：3.5

清洗難易度：2.5

綜合評分：3.55

綜合評價：B

第6名

ARIMINO - SPICE+ Hard Wax

塑形難易度：3.9

持久力：3.67

清洗難易度：2.5

綜合評分：3.55

綜合評價：B

第9名

GOALD - UPPER For Short

塑形難易度：3.9

持久力：4

清洗難易度：1.72

綜合評分：3.5

綜合評價：B

第9名

DASHU - 男士高級長效髮蠟

塑形難易度：3.4

持久力：4

清洗難易度：3

綜合評分：3.5

綜合評價：B

第11名

Magnifique - SUPER HARD WAX

塑形難易度：3.7

持久力：3

清洗難易度：3.5

綜合評分：3.45

綜合評價：B

第12名

PROUDMEN. - Fragrance Hard Wax（Grooming Citrus）

塑形難易度：3.5

持久力：2.33

清洗難易度：1.5

綜合評分：2.75

綜合評價：C

資料來源：LDK

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

軟質：

第1名

GATSBY - DESIGNER MODE WAX

塑形難易度：3.6

持久力：4

清洗難易度：5

綜合評分：4

綜合評價：A

第1名

DASHU - WILD DESIGN MUCLE WAX

塑形難易度：4.2

持久力：4.5

清洗難易度：2.75

綜合評分：4

綜合評價：A

第3名

LIPPS - free styler hair wax

塑形難易度：4.55

持久力：3.5

清洗難易度：3

綜合評分：3.93

綜合評價：B

第4名

Ocean Trico - Hair Wax Air

塑形難易度：3.8

持久力：3.25

清洗難易度：4.5

綜合評分：3.78

綜合評價：B

第5名

GATSBY - Moving Rubber 立體鬆厚髮臘

塑形難易度：4

持久力：3

清洗難易度：2

綜合評分：3.30

綜合評價：C

第6名

NAKANO STYLING TANTO - WAX 4

塑形難易度：3.1

持久力：3

清洗難易度：4

綜合評分：3.25

綜合評價：C

第7名

Magnifique - NATURAL HOLD WAX

塑形難易度：3.6

持久力：2.1

清洗難易度：1.5

綜合評分：2.63

綜合評價：C

資料來源：LDK

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

評測結果顯示，「LIPPS hard blast hair wax」、「GATSBY THE DESIGNER MODE WAX」和「DASHU WILD DESIGN MUCLE WAX」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；此外，雖然「GATSBY Moving Rubber激硬髮蠟」只獲B級評級，但同樣獲「Best Buy」產品推薦，售價僅為545日圓（約28.9港元）。

「LIPPS hard blast hair wax」在3項標準上均獲得4分或以上的高分，專業造型師表示，它是一款出色的硬質髮蠟，容易塗抹又能融入於頭髮之中，在塑形和持久力上得到出色的平衡；而且容易清洗，只需配合一般洗髮露就能輕鬆洗走髮蠟，其售價為1,650日圓（約87.6港元）。

值得留意的是，同樣屬於硬質髮蠟的「GATSBY Moving Rubber激硬髮蠟」也備受推薦，專業造型師表示它擁有出色的延展性，同時具有良好的持久力。

「GATSBY THE DESIGNER MODE WAX」屬於軟質髮蠟，專業造型師表示它非常容易使用，能夠輕易打造蓬鬆又自然的髮型，其售價為1,650日圓。另外，「DASHU WILD DESIGN MUCLE WAX」同樣表現出色，專業造型師表示這款軟質髮蠟即使頭髮被強風吹亂，仍能輕易重新塑形，其售價為1,815日圓（約96.3港元）。







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