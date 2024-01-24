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經過宿生和同工備戰兩個多月的渣馬，終於發生了。

今年是大會首次提供一千五百個名額給二十八個慈善機構，讓機構可以藉此進行籌款活動，或讓一些像我們宿生般需要和職員一起參加活動的服務使用者，能夠有機會參與這項有意義的盛事。

賽事前一晚大家都十分緊張，並非擔心自己的狀態，而是擔心宿生會睡過頭，錯過起跑時間（住在屯門石壁宿舍的宿生及同工需要很早起床準備！），有宿生更因此而緊張得不能入眠。結果全部宿生都能夠準時起床，已經是成功的開始。

有份參賽的同工，其中一項任務便是陪伴跑得較慢的宿生到達終點線。如果有恆常跑步的人都會知道，要配合另一個人的跑速，尤其是比自己慢的速度，並不是一件易事。有一對同工和宿生在接近截跑時間前才衝過終點，之後他們互道感謝：「其實係你陪我跑，多謝哂。」場面溫馨感人，卻令在旁的我們發笑。

今年大會提供應用程式讓支持者可以實時追蹤跑手，讓我與一眾負責打氣的同工及友好可以緊貼跑步的同工和宿生的狀況，好像一路陪伴著他們。每當我們的同工或宿生或他們一起快衝過終點時，工作亭中的我們也興奮不已，為他們遙距打氣。（不知道他們可有感受到空氣中傳來的正能量？）

雖然當日的天氣清涼，但完成賽事的跑手都全身「濕」透。除了一身汗水外，還有感動的眼淚和因跌倒擦傷而淌的幾滴血，但這些都無礙支持者和跑手的熱熾擁抱。涼風颯颯，大家卻熱血澎湃！

我們準備了一張大卡紙，讓每位完成賽事的同工、宿生及支持我們機構的慈善跑手留下隻字片語的感言和簽名。總結他們的留言，他們都覺得堅持十分重要，這次賽事亦加強了他們的自信，而即將赴考香港中學文憑考試的宿生更會將參與這次賽事的精神延伸到考試中—確定目標，堅持完成！我們亦希望他們將這次的得著應用在未來面對的挑戰中，只要堅持下去，沒有過不去的坎。

（由作者提供）

賽事雖然已經終結，但我們的籌款活動仍然繼續。我們還在努力希望籌得大會要求的最低籌款額。如果你希望支持我們的宿生，或表揚他們如此努力完成賽事，讓他們明年再有機會藉慈善名額再度參與活動，請捐款贊助他們：http://bit.ly/3RA3klr。







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