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打工仔每日趕時間上班，早餐都吃得匆匆忙忙又欠缺營養，更容易墮入高糖高脂早餐陷阱中。營養學家Charlene Wong就推介了8款速食早餐配搭，讓大家在上班途中能快速買到之餘，又可以吃得健康。

營養學家Charlene Wong在Instagram專頁發文，推介了8款包括麥當勞、大家樂、7-11等連鎖店的早餐配搭，熱量不但都控制在500kcal以内，並含有豐富蛋白質、優質脂肪及低糖分，能有助提升大腦執行功能如加強專注力，避免高升糖容易引起情緒等問題。

1. 麥當勞板燒雞腿扭扭粉（原味）+ 美式咖啡

332kcal + 2kcal

2. 大家樂 雪菜肉絲米粉 + 烚蛋

354kcal + 63kcal

3. 大家樂 火腿通粉 + 烚蛋

320kcal + 63kcal

4. 7-11 芝士火腿三文治 + 粟米鬚茶

196kcal + 0kcal

5. Pret a Manger 雞肉牛油果三文治 + 維他奶鈣思寶高鈣原味豆奶

276kcal + 53kcal

6. Starbucks 菠菜烘蛋芝士軟包三文治 + 冷萃咖啡

329kcal + 5kcal

7. 唐記包點 香菇雞包 + 維他奶鈣思寶高鈣蛋白質豆奶

287kcal + 118kcal

8. 淘大 晶瑩蝦餃王 + 鮮奶咖啡（脫脂）

134kcal + 78kcal

*營養價值單位以每份計算

資料來源：營養師Charlene

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

Charlene額外提醒，飲品選擇方面，可以因應自己喜好更換配搭，但最好避免例如奶茶等高糖高脂的選擇。

早餐宜適量攝取脂肪

不少減肥人士害怕脂肪，想最好每餐都避免用油的煎或炒料理。但根據英國研究（《British Journal of Nutrition》Vol.107, Issue 12）發現，適量攝取優質食用油所含的脂肪其實是有益的，因脂肪對幾種大腦執行功能也有幫助，助益能力還能維持3小時之久。

另外，用餐後2小時是腦部運作最高效益時段。建議進食低糖指數早餐，將對大腦的執行功能如專注力等有幫助。因此，若想對身體和頭腦更好，早餐要吃優質蛋白質和脂肪，例如：烚／炒蛋、三文魚、白肉類、綠葉沙律、黑麥麵包、藜麥、果仁、莓類、牛油果、蘋果、橙肉類、無糖豆漿等。

不過需要留意，根據衛生署學生健康服務網站資料，高糖分、高脂肪或高鹽分、不適合作為早餐的食品和飲品還包括：忌廉蛋糕、炸雞髀、香腸、魚蛋、午餐肉、煎雞蛋、薯片、曲奇餅、點心、汽水等，要小心避免。

內容獲「annyeong.healthylife@Instagram」授權轉載。







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