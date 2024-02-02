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人類與AI的「腦機結合」不再只存在於科幻片，而是真的實現！美國企業家兼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在社交網站「X」宣佈，旗下新創公司Neuralink已成功完成全球首例人腦植入晶片手術，患者術後康復良好，初步數據樂觀。

綜合外媒報道，馬斯克旗下新創公司Neuralink於2016年成立，向來致力於研發可以植入人腦的晶片，以及負責將晶片植入大腦皮層表面的手術機器人。晶片約硬幣大小、可用來讀取大腦訊號，而機器人在手術中會執行醫生的工作，例如打開患者頭皮、切除部分頭骨並植入晶片等步驟，甚至會自動避開血管，令手術安全性更高。在晶片植入人腦後，晶片上的薄電極可直接穿透腦細胞，監測神經元訊號；最後透過藍牙無線傳輸訊號至手機或電腦裝置，患者就可以透過意念重新控制身體：

「他們只需將腦中的想法轉化成電腦語言，傳達到神經就能對身體下達指令。」

2022年初，Neuralink曾向美國食品及藥物管理局（FDA）申請進行人體實驗但遭拒絕。至2023年5月，Neuralink獲准進行首次人體臨床試驗；同年10月宣佈招募包括因頸椎受傷或患漸凍症而四肢癱瘓、聽力損失、截肢、白內障等患者受試，當時已有大批志願者排隊等待。公司估計每次植入手術花費約1.05萬美元（約8.19萬港元），包括檢查、零部件和人工費用；而每台手術的保險費用，則預計為4萬美元（約31.2萬港元）。

2024年起，「人腦植入晶片」的計劃開始執行，並在本月28日成功為首名人類受試者植入了大腦晶片。馬斯克在「X」發佈賀文，稱患者術後康復良好，初步結果顯示神經元脈衝檢測很有前景。而他又在「X」發佈另一則帖文表示，將為Neuralink的第一個成果命名為「Telepathy」。

計劃2030年為超過2.2萬人植入

馬斯克在過去數年間曾多次提及自己對Neuralink的技術有信心，表示短期希望Neuralink的技術能幫助癱瘓患者實現用意念打字的功能，未來可讓癱瘓患者重新行走、失明人士可以重新看見世界；也希望能協助因肥胖、自閉、抑鬱、思覺失調症而陷入痛苦的人，最終實現「人機共生體」。

馬斯克甚至主張健康人類也可以植入，更表示會讓自己的孩子接受人腦晶片移植，進一步利用人工智能推進人類發展。據了解，Neuralink計劃至2030年將為超過2.2萬受試者植入「人腦晶片」。

不過，Neuralink仍不斷面臨社會各方對其安全審查的呼籲，例如公司曾因違反美國運輸部有關「危險物質運輸」規定而被罰款；2023年11月，馬斯克亦被4名美國議員指控犯有證券欺詐行為，質疑其公司Neuralink當時正開發的大腦植入物安全性，涉嫌誤導投資者而要求美國證券交易委員會進行調查。







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