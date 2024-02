收藏文章

大掃除必備浴室和座廁清潔劑,消委會早前檢視40款浴室及座廁清潔產品,每10毫升平均費用可相差逾9倍,所含成分亦各有不同;其中4種常見成分具腐蝕性,可傷眼、傷皮膚,必須小心使用。

消委會早前在超巿、家品店、百貨公司等購入17款液態浴室清潔劑及23款液態座廁清潔劑,產品的大約售價由11.9元至54元,各樣本每10毫升平均費用由0.17元至1.66元,價格最多相差超過9倍。消委會檢視各樣本的標籤資料,包括標示的成分、環保的聲稱、是否包括中、英文的安全使用警告語及注意事項資料等。

17款液態浴室清潔劑



威猛先生

浴室清潔劑

價格 - $20

平均每10毫升費用 - $0.4

標示的成分資料 - 水、界面活性劑

威路士

消毒浴室廁板殺菌噴霧

價格 - $26.9

平均每10毫升費用 - $0.54

標示的成分資料 - Contain<5% Oxygen-based bleaching agent,<5% Non-ionic surfactants, Disinfectant, Perfume

TOPVALU BESTPRICE

浴室清潔泡沬噴劑

價格 - $17.9

平均每10毫升費用 - $0.47

標示的成分資料 -

3M

魔利浴室清潔劑

價格 - $40

平均每10毫升費用 - $0.8

標示的成分資料 - 水、界面活性劑,檸檬酸,乙氧基醇類(C12-14),多羧酸衍生物

Happy Elephant

天然酵素浴缸清潔劑

價格 - $52

平均每10毫升費用 - $1.3

標示的成分資料 - bio-surfactant

earth choice

Bath & Shower Rapid Clean

價格 - $39

平均每10毫升費用 - $0.65

標示的成分資料 - Water, Citric Acid*,Nonionic and Amphoteric Surfactants*, Fragrance, Colours *Plant derived ingredients

method

Anti-Bac Bathroom Cleaner

價格 - $45

平均每10毫升費用 - $0.54

標示的成分資料 - <5% Non-ionic surfactants*, Anionic surfactants*,Lactic acid*, Perfume (Linalool*, Citronellol*),Lactic Acid*, perfume (Linalool*, Citronellol*)

Other : Water, Alcohol Denat*, Potassium-Hydroxide*, Tetrasodium Glutamate Diacetate*. *Denotes Plant or Mineral Origin.

Poliboy

浴室有機清潔劑

價格 - $49

平均每10毫升費用 - $0.98

標示的成分資料 - 5%以下的非離子表面活性劑(糖表面活性劑)、陰離子表面活性劑(氨基酸表面活性劑)、香料(西柚油或檸檬油中的檸檬烯)、水、酒精、檸檬酸、乳酸、黃不膠

橘子工坊

浴室清潔劑

價格 - $49.9

平均每10毫升費用 - $1.04

標示的成分資料 - 天然食品級橘油、檸檬酸、椰子油系界面活性劑

威寶浴室EX-(茉莉.香草)

價格 - $23

平均每10毫升費用 - $0.46

標示的成分資料 -

白猫

浴室清潔劑 - 鈴蘭清香

價格 - $19.9

平均每10毫升費用 - $0.38

標示的成分資料 -

TESCO

環保浴室清潔劑

價格 - $12.9

平均每10毫升費用 - $0.17

標示的成分資料 - <5% Non-ionic surfactants, Other:Perfume

Lion Look

浴室清潔噴霧

價格 - $17.9

平均每10毫升費用 - $0.45

標示的成分資料 -

DAISO

Bath Cleaner

價格 - $12

平均每10毫升費用 - $0.4

標示的成分資料 - surface active agent(5% alkyl amineoxide), chelate agnet, foaming agent

萬潔靈

浴室清潔劑(噴裝)-(檸檬芬芳)

價格 - $18.9

平均每10毫升費用 - $0.38

標示的成分資料 -

Meadows

浴室清潔劑 - (檸檬)

價格 - $14

平均每10毫升費用 - $0.28

標示的成分資料 -

萬潔靈

浴室除霉漂潔泡沫(噴裝)

價格 - $24.9

平均每10毫升費用 - $0.62

標示的成分資料 - 次氯酸、氫氧化鈉、界面活性劑

資料來源:消委會

23款液態座廁清潔劑

潔廁得

深層淨力潔廁啫喱 - (檸檬清新)

除垢除污

價格 - $16

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - 酸、表面活性劑、增稠劑、香精

潔廁得

泡沫淨白潔廁啫喱 - (活力柑橘)

價格 - $16

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - 次氯酸鈉、表面活性劑、增稠劑、香精

Harpic

瑕辟強力潔廁啫喱 - (松木香)

價格 - $15.9

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride

萬潔靈

強效潔瓷漂 - (檸檬清香)

殺菌漂白

價格 - $14.9

平均每10毫升費用 - $0.3

標示的成分資料 - 界面活性劑、次氯酸鈉

萬潔靈

浴室除臭潔淨沌沫噴裝

(廁盆、座廁專用)

價格 - $29.9

平均每10毫升費用 - $0.79

標示的成分資料 -

NEO

トイレ用洗淨劑

價格 - $12

平均每10毫升費用 - $0.24

標示的成分資料 - 塩酸(9.5%)、polyoxyalkylene alkyl ether 酸性

萬潔靈

雙效潔廁液 - (海洋清香)

價格 - $14.9

平均每10毫升費用 - $0.23

標示的成分資料 - 檸檬酸、界面活性劑

冰潔

瞬效廁所漂白劑

價格 - $14.9

平均每10毫升費用 - $0.3

標示的成分資料 - 次氯酸鹽、界面活性劑(烷基氧化胺)、氫氧化鈉(1%)

雞仔牌

座廁泡沫潔淨劑

價格 - $49.9

平均每10毫升費用 - $1.66

標示的成分資料 - surfactant (1% Polyoxyalkylene alkyl ether), Ethyl Alcohol, Fragrance

保潔麗

殺菌潔廁漿

價格 - $14

平均每10毫升費用 - $0.28

標示的成分資料 -

TESCO

清新潔廁劑

價格 - $15.9

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - <5% non-ionic surfactants, disinfectant benzalkonium cholride, perfume:hexyl cinnamal, limonene

マイ

トイレ用合成洗劑

價格 - $16.9

平均每10毫升費用 - $0.34

標示的成分資料 - 界面活性劑 (5%polyoxyethylene alkyl ether), chelate 中性

ECOS

Toilet Cleaner Cedar

價格 - $49

平均每10毫升費用 - $0.69

標示的成分資料 - Water, Citric Acid (plant-derived pH adjuster), Gluconic Acid (plant-derived pH adjuster), Decyl Glicoside (plant-derived surfactandt), Xanthan Gum (plant-derived, food grafe thicker), Potassium Sorbate (food grade preservative), Juniperus Mexicana (Cedarwood) Oil

ecover

Toilet Cleaner - (Sea Breeze & Sage)

價格 - $54

平均每10毫升費用 - $0.72

標示的成分資料 - <5%:Non-ionic surfactants, Perfume (limonene, Linalool)

Other:Water, Citric acid, Sodium citrate, Xanthan gum

M & S

eco friendly Toilet Cleaner

價格 - $39

平均每10毫升費用 - $0.52

標示的成分資料 - Contains amongst other ingredients:

Less than 5%: Non-ionic Surfactants,

Cationic Surfactants

Also contains: Perfume, Benzisothiazolinone Contains 0.096g/100g

Benzalkonium Chloride, 0.025g/100g

Didecyldimethylammonium Chloride

M & S

Thick Active Toilet Gel

價格 - $23

平均每10毫升費用 - $0.31

標示的成分資料 - Contains amongst other ingredients:

Less than 5%: Non-ionic Surfactants,

Cationic Surfactants

Also contains: Perfume, Benzisothiazolinone Contains 0.096g/100g

Benzalkonium Chloride, 0.025g/100g

Didecyldimethylammonium Chloride

earth choice

Toilet Power Gel

價格 - $39

平均每10毫升費用 - $0.52

標示的成分資料 - Water, Amphoteric and Anionic Surfactants*, Citric Acid*, Fragrance, Chelating Agent*, Eucalyptus Oil, Dye.*Plant derived ingredients

Happy Elephant

天然酵素塵廁清潔劑

價格 - $52

平均每10毫升費用 - $1.3

標示的成分資料 - bio-surfactant

高樂氏

潔廁劑 - (檸檬味)

價格 - $14.9

平均每10毫升費用 - $0.3

標示的成分資料 - 含漂白水成分

超值牌

強力潔廁液

價格 - $11.9

平均每10毫升費用 - $0.24

標示的成分資料 - 水、鹽酸、香精

Domestos

Thick Bleach Citrus Fresh

價格 - $17

平均每10毫升費用 - $0.23

標示的成分資料 - Disinfectant: Sodium Hypochlorite 4.5g per 100g, <5%:Chlorine Based Bleaching Agent (Sodium Hypochlorite), Non-Inoic Surfactants, Soap, Perfume

DAISO

Toilet Cleaner

價格 - $12

平均每10毫升費用 - $0.4

標示的成分資料 - surface active agent (5% polyoxyethylene alkyl ether),chelate agent, foaming agent, 中性

潔廁得

強效威力潔廁液 - (清新海洋)

價格 - $16

平均每10毫升費用 - $0.21

標示的成分資料 - 界面活性劑、鹽酸

根據北歐一項有關潔廁劑的調查顯示,潔廁劑的酸鹼值非常懸殊,部分含鹽酸(hydrochloric acid)的潔廁劑的酸鹼值可低於2,部分含氯成分的潔廁劑的酸鹼值可高於11.5,這些產品都屬腐蝕性強的物質,使用不當可能會引致危險。至於其他酸性或鹼性的產品經接觸後可能刺激皮膚或呼吸系統,消費者不可不知。

小心清潔劑4大成分

浴室清潔劑的主要成分有酸性物質(例如檸檬酸)、不同種類的界面活性劑、香料、色素和水,產品一般比較稀,方便直接使用。

潔廁劑則可分為兩類,其中一類的成分和浴室清潔劑類同,都是由酸性物質、界面活性劑和增稠劑等組成,惟各成分所佔的比例與浴室清潔劑不同,以增加某些特定的潔淨效能,例如成分含有強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬,但產品酸鹼值可能低於2,具有腐蝕性。

另一類則含有氯漂白劑、界面活性劑和增稠劑等,產品的酸鹼值一般大於9,屬鹼性並有殺菌和漂白用途,該兩類產品的成分及特性截然不同。

浴室清潔劑及潔廁劑主要成分對健康影響



1.界面活性劑 (又稱表面活性劑)

主要成分名稱

陰離子界面活性劑 : 在水中可產生負電荷,有清潔、起泡皓和乳化作用,能有效去除油性污漬,是廣泛應用的界面活性劑,但可刺激皮膚。

非離子界面活性劑:在水中不會分離,與其他種類的界面活性劑相溶,不受酸鹼值影響,一般清潔效能不及陰離子界面活性劑,但對皮膚刺激性較低。

兩性界面活性劑:在酸性環境呈陽離子,在鹼性環境呈陰離子,對皮膚和眼睛的刺激性較低。



主要功用

減低水的表面張力,以便清潔污垢和塵埃



對環境或人體健康的影響

一般會混合使用各種不同的界面活性劑以達清潔效能和減低刺激皮膚的可能性。

一般都可在污水處理中生物降解,但如果大量排出也可能影響水質,甚致影響魚類和水中生物。

主要成分名稱

生物界面活性劑:一般採用糖/植物油等作為主要碳的來源,以微生物發酵及以物理方式提取所產生的表面活性劑,屬可再生資源,應用愈來愈廣。



主要功用

減低水的表面張力,以便清潔污垢和塵埃



對環境或人體健康的影響

一舨毒性低,比傳統界面活性劑較快降解,排出後影響孫類及水中生物的風險較低。



2.酸



主要成分名稱

檸檬酸(弱酸)、乳酸(弱酸)



主要功用

可清除礦物污漬



對環境或人體健康的影響

性質較溫和,正確使用可安全用於潔淨物件。

主要成分名稱

鹽酸(強酸)

主要功用

清潔效能較強,能清除礦物污漬及頑垢



對環境或人體健康的影響

有腐蝕性,接觸可刺激眼睛和皮膚,必須小心使用。

3.鹼

主要成分名稱

氫氧化鈉



主要功用

調節酸鹼值,除油脂



對環境或人體健康的影響

有腐蝕性,可能會殘留在物件表面,必須小心使用。



4.殺菌劑

主要成分名稱

次氯酸鈉(又稱漂白水或氯酸鹽)



主要功用

漂白、殺菌、除霉

對環境或人體健康的影響

屬鹼性,切勿混含合其他清潔劑使用,以避免可能產生有毒氣體。在環境中可能與有機化合物產生有毒物質,環保產品一般不會使用的成分。



主要成分名稱

季銨鹽(荼扎氯銨Benzalkonium chloride, BAC Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, ADBAC Didecyldimethylammonium chloride,DDAC)



主要功用

殺菌、消毒



對環境或人體健康的影響

接觸可能刺激眼睛、皮膚企或人體呼吸系統, 含氮有機化合物,對水中生物有毒性。



主要成分名稱

酒精



主要功用

溶劑、消毒



對環境或人體健康的影響

易揮發及易燃,可經皮膚接觸或吸入體內,令皮膚乾燥。



資料來源:消委會