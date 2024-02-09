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天文台預測，受東北季候風影響，昨日（8日）及今日除夕（9日）天氣寒冷及有幾陣雨，市區最低氣溫在11°C左右，年初一（10日）早上仍然寒冷；農曆新年假期部分時間有陽光，日夜溫差較大。有台灣營養師表示，不少人會在天氣寒冷時喝熱湯、熱水幫助暖身；不過想有效，最重要的是提升身體的「產熱效應」，故此，營養師分享6款暖身湯水飲品，有助身體產生熱能、提升「產熱效應」。

6款暖身湯水飲品

台灣營養師劉怡里接受當地健康資訊網站《今健康》訪問時解釋，飲用暖身湯水除了要考量溫度，另一關鍵在於食材的「產熱效應」，也就是有利於身體產生熱能的營養，主要包括蛋白質、醣類和脂肪，當中效率最高為蛋白質。她建議大家，湯頭優先選擇清湯，整體以天然、清淡、低脂、高蛋白為主；如果習慣較重口味，也可以加入蔥、薑、蒜等辛香料，有利促進血循產生熱能，與蛋白質達到相輔相成的效果。

劉怡里分享6款暖身湯水飲品，有助提升身體的「產熱效應」：

綜合海鮮湯（清湯）：食材包括魚類、貝類、蝦類等，均屬於低脂高蛋白的優質蛋白質，油脂含量較低、產熱效應快，有利身體健康。

冬菇雞湯（清湯）：雞肉同樣屬於白肉，和海鮮一樣為優質蛋白質，而冬菇也有高纖、高鉀等營養。不過必須留意，雞湯比其他清湯更濃郁，在健康考量下還是建議以清淡為主，如果想口味重一點可以用辛香料和中藥材提味。

海帶豆腐味噌湯（清湯）：豆腐的原型為豆類，味增則為發酵豆類，兩者都是良好的植物性蛋白質攝取來源，而海帶除了增添口感和豐富湯品，也有利降血脂、抗發炎，同時是素食人士首選湯品。

熱牛奶（無糖）：牛奶含有豐富鈣質及其他必要營養素，也是個非常好的蛋白質來源，睡前喝杯熱牛奶不但幫助暖身，也能改善睡眠品質。

熱蜂蜜牛奶／黑糖牛奶（微糖）：如果想增添甜味，可以加進蜂蜜或黑糖等製成熱蜂蜜牛奶或熱黑糖牛奶。但要留意，蜂蜜和黑糖同樣是為糖，過量攝取不利健康，故提醒大家在添加時記得適量，不宜過多。

熱紅豆沙（微糖）：紅豆富含纖維又高鉀，比其他同類澱粉的蛋白質高，味道較甜，喝起來讓人身心溫暖。不過準備起來相較沒那麼方便，如果習慣買罐裝等即食式紅豆沙就要留意避免太甜，如果太甜也要避免喝太多。

劉怡里補充，其他如羊肉湯、牛肉湯、豬骨湯、薑母鴨、藥膳排骨等都有利暖身，但這類湯品大多相當濃郁、油脂量高，需多加注意清淡和低脂，建議羊肉避免帶皮、牛肉選牛腱、豬肉可選嘴邊肉。店家熬煮的雞湯也稍留意，其湯頭可能是用脂肪量較高的豬骨湯熬煮。至於常見的熱齋啡等咖啡因飲品，雖然溫度對於暖身確實有幫助，但欠缺能產熱的營養，故相較於熱牛奶就不宜多喝，並需注意攝取量，避免精神過於亢奮、失眠、利尿、心悸、血壓升高等。如果想飲咖啡，建議選擇熱拿鐵為佳。

注意或會誘發痛風

劉怡里亦指出，飲熱的湯品飲料時也務必要注意「痛風」風險，因為其實熱的湯品飲料可以成為誘發痛風的最後一根稻草，只是高風險族群不自知而已。她解釋，誘發痛風最主要關鍵在於高普林或影響尿酸排出的食材，例如絕大多數的海鮮、紅肉、內臟類都屬於高普林食材，啤酒、果糖亦容易影響尿酸排出；另外也要考量體質，肥胖、代謝症候群代謝功能較差、有家族史、有痛風病史等都有較高的機率發生痛風。

故此她建議，如果不是痛風的風險族群，偶爾喝海鮮湯等高嘌呤湯品是無妨；如果想謹慎一點也可以喝中低嘌呤的湯品，例如雞胸肉、雞腿肉煮的清淡蔬菜雞湯，或熱蜂蜜牛奶、熱黑糖牛奶。她提醒大家，如果平常常大魚大肉、嗜酒、嗜糖，或本來是痛風較容易發作的風險族群，喝湯時就要注意清淡、避免高嘌呤，建議喝中低嘌呤的蛋花豆腐味噌湯為佳，也可以喝熱牛奶。

內容獲「今健康」授權刊登。