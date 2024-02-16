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現時推出的產品愈來愈高科技，手錶不只用作看時間，還要有檢查心跳、收集運動數據等功能，過往亦有不少新聞報道大家憑智能手錶發現心跳異常而救人一命！有些智能手錶更可接收訊息及電話，不少跑步愛好者一定要戴著智能手錶或手環方便做運動。不過市面上的相關產品價格差異較大，平至$300有交易，貴至超過$6,000都有。消委會調查發現一隻價值$629的智能手錶整體表現更勝一款$2,790的產品！即睇哪款產品更適合你！如何挑選好？

消委會智能手錶手環 | 19款智能手錶、手環8大方面評分！數據偏差高達56%？

消委會最近測試15款智能手錶及4款智能手環，售價由$279至$6,399，評分標準有8大方面，包括運動數據、智能功能、使用方便程度、電池表現、手機應用程式、功能多元性、製造質量、網路安全及私隱。當中運動數據方面的評分最為仔細，分別測試心率準確度、心率偏差、行走距離偏走、步數準確度、步數偏差、GPS衛星定位及高度或商度變動準確度。消費者找來3位試用者佩戴各款產品進行不同活動，例如步行、跑步及踏單車，然後將量得或估算數據與同時使用的精密儀器量得的數據作比較。

評分準則：

1. 運動數據（測試心率準確度、心率偏差、行走距離偏走、步數準確度、步數偏差、GPS衛星定位及高度或商度變動準確度）

2. 智能功能

3. 使用方便程度

4. 電池表現

5. 手機應用程式

6. 功能多元性

7. 製造質量

8. 網路安全及私隱

（圖片來源：Envato）

結果發現，估算運動數據的準確度很參差。以量度跑步時的心率為例，表現最好的牌子及款式偏差僅2%，包括有智能手錶Garmin Venu 3及Apple Watch Series 9；而表現最差有Amazfit GTS 4 Mini，偏差竟然高達22%。不過於日常生活下估算步數，同一牌子Amazfit的 GTS Mini準確度就最高，只有3%偏差，而偏差最高的有Fitbit Charge 6高達56%！整體的運動數據評分中，Garmin Forerunner 265S及Garmin Venu 3表現最好獲滿分，而表現最差的是Amazfit Band 7，只有2.5分！

當中智能功能方面以接收訊息及通話作主要準則，例如連接電話後，接收通知是否清晰，又或者是否方便發送訊息及撥打電話，以及通話質素等。表現最好的是Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、三星Galaxy Watch 6、三星Galaxy Watch 6 Classic及Google Pixel Watch 2，有4.5分，而最差的只有2分，分別為小米手環8、博能Polar Ignite 3、Coros Apex 2 Pro。

使用方便程度就以設定，如連接智能手機、下載應用程式等、使用表現如佩載是否舒適、日常操作，以及屏幕表現評分。19款智能手錶或手環表現亦不錯，介乎4至5分，當中多款獲得滿分，分別有Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Garmin Forerunner 265S、Garmin Venu 3、三星Galaxy Watch 6、三星Galaxy Watch 6 Classic、Garmin Vivoactive 5、Coros Apex 2 Pro。

消委會智能手錶手環 | 電池表現：邊款最快叉爆電？用最耐？

電池表現主要以充滿電所需時間及充滿電後可使用天數作準則，Garmin Venu 3「叉爆電」所需時間只需1.4小時，是19款中最快，而最慢的Apple Watch Ultra 2及Coros Apex 2 Pro則需要2.3小時。至於可用天數而言差距較大，Coros Apex 2 Pro可用21天，是最長的使用天數，短則只有2.3天，是三星Galaxy Watch 6 Classic。

手機應用程式的評審標準以App的版面設計是否清晰易用、在手機應用程式內設定智能手錶或智能手環的各項功能的方便程度等作參考。Garmin Forerunner 265S、Garmin Venu 3、三星Galaxy Watch 6、三星Galaxy Watch 6 Classic、Garmin Vivoactive 5同獲4.5分，而最低分的為僅得3分的博能Polar Ignite 3。

消委會智能手錶手環 | 手環功能較手錶遜色？

功能多元性則視乎是否內置GPS衛星定位、Wi-Fi及NFC等功能，可否連接Android及iOS系統，又或者運動功能，如可量度運動數據種類等。整體而言智能手錶的表現比智能手環佳，Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Garmin Forerunner 265S、Garmin Venu 3、三星Galaxy Watch 6、三星Galaxy Watch 6 Classic及Google Pixel Watch 2、Garmin Vivoactive 5、華為Watch GT 4、華為Watch 4及智能手環Fitbit Charge 6均獲滿分，表現最差的全是智能手環，包括華為Band 8、小米手環8及Amazfit Band 7，只得3分。

（圖片來源：Envato）

製造質量而言，消委會以造工及屏幕防刮花能力等評分。19款產品樣本質量十分好，全以4.5分至5分輕鬆過關，15款智能手錶全部獲滿分，而智能手環方面只有Amazfit Band 7獲4.5分，其餘均是爆燈滿分！

最後一項準則為網路安全及私隱。評審項目包括設立帳號時需要提供的個人資料、密碼強度要求、產品韌體自動更新功能、手機應用程式權限要求、傳送資料有否加密及會否容易被駭客竊取等作標準。這項可說是所有評分項目表現最参差，有滿分的Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Garmin Forerunner 265S、Garmin Venu 3、三星Galaxy Watch 6、三星Galaxy Watch 6 Classic及Google Pixel Watch 2、Garmin Vivoactive 5、博能Polar Ignite 3，也有僅得1.5分的Coros Apex 2 Pro，著重私隱的話要嚴選適合自己的產品！

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