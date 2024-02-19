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過年，最開心莫過於團拜，大夥兒共聚晚宴，互相關心問候，欣賞賀年表演，喜氣洋洋。今年更高興，來個四十八圍，衣香鬢影，熱鬧非常。

由於晚宴聚會老幼咸宜，故會場內只供應橙汁和汽水，所以我便到場外添點酒精氣氛。

拿著酒，準備結帳之際，突然有人大叫：「她的單給我。」

我轉過頭來，原來是Rita，她笑著臉急步前來，很高興大家在這裏碰面，互相問候，她拿起手機，向我展示女兒的近況。

我看著Rita女兒的短片，心知不妙，並問：「女兒喜歡跳這舞蹈嗎？」

Rita答：「很喜歡，現在十分流行，是科目三。」

我答：「我也看到不少，但是，她膝關節和踝關節（腳眼）都受損了！」

Rita驚訝地問：「你怎知道的？她跟我說膝和踝關節疼痛，我還以為過年前買給她的新鞋不合適，所以才令她的腿出現疼痛？你看影片已經可以看得出她有問題？」

我答：「看她的舞蹈動作，很明顯她的腿勞損了，這舞蹈不適合她，不符合人體結構和關節正常生理活動，必定出勞損。」

Rita愕然地說：「現在很多人都在跳，可否指教一下問題所在？」

我答：「當然可以。

首先，人體的膝關節結構是給予我們進行屈、伸動作，從而順利地作出前、後步行和跑步，上帝造人是沒有預期給予橫行，因為我們是人，不是蟹。

所以，這舞蹈的左右屈膝動作，就算做足夠熱身，都好大機會會令膝關節的內、外側副韌帶鬆弛和勞損，韌帶鬆弛缺乏彈性，削弱了對膝關節的保護。

一：容易造成扭傷，

二：會令膝蓋軟骨磿損，使關節提早退化。

三：出現水腫、疼痛。

四：關節變形，甚至長、短腳。

五：反饋令腰、盆骨受損與疼痛。

至於踝關節（腳眼）外翻，會令足踝關節外側韌帶拉傷，俗稱「拗柴」。是足踝韌帶受傷當中，最為常見的下肢創傷。意外就無可避免，人為地「拗柴」是不是太冤枉？

再加上孩子還小，這麼年輕就讓她腿關節勞損，令經絡系統阻塞、氣滯血瘀、靭帶受傷、軟骨磨損，不單帶來疼痛難受，還會影響增高發育，這划算嗎？」

Rita續：「原來如此。現在真的很流行，你可以多在專欄教導，讓更多人獲得健康訊息。」

我答：「早在『莉英談深』拍過片和多個專欄媒體分享過，如何使用和善待膝和踝關節呀。」

Rita著急地問：「女兒腿部疼痛，還有救嗎？」

我答：「當然有。」

Rita：「怎麼辦？」

我答：「針灸，立竿見影。

針刺：陽陵泉、內外膝眼和申脈等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘便可。」

Rita：「那麼……長高呢？」

我答：「醫好了就沒事。」

Rita笑說：「這杯酒實在抵請。」







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