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炒飯雖然是再普通不過的家常料理，但配搭變化多端：單用雞蛋炒，得！加入蔬菜、牛肉、雞肉或海鮮同炒，亦得！炒飯要炒到粒粒分明？不少人都會建議用隔夜飯，但原來用隔夜飯炒飯隨時會導致食物中毒！食物安全中心最近發表期刊，其中指出本地一食肆的炒飯樣本檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，進食後有可能引致「炒飯綜合症」的食物中毒徵狀！究竟如何避免「炒飯綜合症」食物中毒？即睇食安中心點講！

（圖源：pxhere）

食安中心指，蠟樣芽孢桿菌廣泛存在於環境之中（最佳生長溫度約為攝氏30至37度），在食物中的含量通常很低，一般不會 引致食物中毒，惟食物烹煮後處理不當，譬如長時間貯存在環境溫度下，便會造就細菌滋生！值得留意的是，除非經高溫處理（例如以攝氏121度加熱3分鐘），否則食物即使翻熱，蠟樣芽孢桿菌仍能以孢子形式存在，而關這些孢子不但可抵受正常的烹煮溫度，烹煮的熱力更會誘發孢子發芽成為繁殖細胞，在其他不耐熱的細菌被熱力消滅的情況下，得以肆意滋長並產生毒素，食後便會出現腸胃不適、嘔吐、肚瀉等食物中毒徵狀！

（圖源：食物安全中心網頁）

即睇冷卻及翻熱食物4點注意：

1. 食物烹煮後如非立即食用，應在兩小時或更短時間內，把食物由攝氏60度降溫至攝氏20度！

2. 然後在4小時或更短時間內在雪櫃中由攝氏20度降溫至攝氏4度！

3. 食物經冷凍後供熱食，應徹底翻熱至中心溫度最少達攝氏75度！

4. 不要將食物翻熱超過一次，以免重複置於危險溫度下！

（圖源：Facebook／食物安全中心）







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