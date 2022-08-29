29/08/2022作者:健康大晒
新冠疫情｜專家料確診數字或達2萬宗！英國調查公布20大常見新冠症狀！近6成人呢個位置痛？發燒、嗅/味覺喪失不再普遍？
本港疫情反彈，昨日公布的確診數字又破九千大關，政府專家顧問劉宇隆預料確診數字的高峰將介乎1.4萬至2萬宗！疫情又再一次嚴峻起來，大家記得要做好防疫措施和保持個人衛生，身體出現不適就要盡快求醫啦！到底出現甚麼病徵要加倍留神呢？即睇英國的最新調查數據結果！
（圖片來源︰iStock）
英國有一個專門追蹤和紀錄患者的應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），他們就根據1.75萬名感染患者（截止2022年7月中旬）的數據，列出新冠20大主要的症狀！根據ZOE 應用程式的研究，最常見的症狀不再是發燒、嗅覺或味覺喪失，反而最多患者出現喉嚨痛、頭痛、鼻塞、咳和流鼻涕！如果大家出現以下的症狀就要小心！
（截圖至ZOE YouTube）
即睇20大症狀︰
喉嚨痛 58%
頭痛 49%
鼻塞 40%
咳（沒有痰）40%
流鼻涕 40%
咳（有痰） 37%
聲音沙啞 35%
打噴嚏 32%
疲勞 27%
肌肉痠痛 25%
頭昏眼花 18%
腺體腫脹 15%
眼睛痠痛 14%
嗅覺改變 13%
胸悶/胸痛13%
發燒 13%
發冷或顫抖 12%
呼吸急促 11%
耳痛 11%
失去嗅覺 10%
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