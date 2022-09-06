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06/09/2022作者:健康大晒

哈佛醫學院列7大超加工食物！食得多隨時有心血管病！餅乾、蛋糕都有份？食物加工都有分程度級數？教你自己分！

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　　說到加工食物，大家也許會想起牛餐肉、火腿、或是罐頭等日常儲糧必備食材，但你又知不知道甚麼是「超加工食物」？美國哈佛大學醫學院曾就「超加工食物」發表文章以及列出7大超加工食物，更教大家如何自己分辨出不同程度的加工食物，即睇哈佛教路！

 

最低限度加工 vs 超加工

 

　　任何食物在食用之前都會經過不同的加工或烹煮過程，哈佛醫學院指，以乾燥、壓碎、烤焗、加熱等工序處理食物，屬於「最低限度加工」，例如紅蘿蔔、蘋果、雞肉、南瓜和未加工的無鹽堅果等。加工食物會改變食物的自然狀態，即透過加鹽、油、糖或其他物質等所製成，例如罐頭、蜜餞、麵包等，大多數的加工食品都含有兩至三種成分。而「超加工食物」則會在製作過程中添加了更多不同成分，如人造色素、防腐劑、香料或穩定劑等，以下為7大超加工食物：

 

1.    急凍食品

2.    汽水

3.    熱狗和盤

4.    快餐

5.    餅乾

6.    蛋糕

7.    鹹味小食

 

（圖片來源：unsplash）

 

如何自己分辨超加工食物？

 

　　常言道吃得多加工食物對身體百害而無一利，有研究曾指出，吃得愈多超加工食物，患上心血管疾病的風險愈高！那麼我們應該要如何避免食到超加工食物呢？除了注意以上7大危險食物，哈佛亦舉例教大家如何自己分辨出超加工食物，少食為妙！

 

最少加工 ->加工 -> 超加工

 

1.    粟米 -> 粟米罐頭 -> 粟米片

2.    蘋果 -> 蘋果汁 ->蘋果批

3.    薯仔 -> 焗薯 -> 薯條

4.    紅蘿蔔 -> 紅蘿蔔汁->紅蘿蔔蛋糕

5.    小麥 ->麵粉 -> 餅乾

 

資料來源：美國哈佛大學醫學院

 

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