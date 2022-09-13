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踏入九月，台北的氣溫終於降了下來。早上七點前出門，明顯感到一點點秋意。清冷的早上，走在還來不及清掃，滿地落葉的路上，微風迎面而來，金風送爽，特別的想吃一些暖心的食物。「暖心」指的不一定是肉體上的感受，更重要的是令心裏能感到溫暖的。

疫情之下，各國閉封起來，人被迫留在家，不能相見。加上俄烏的戰爭，影響全球物資的供應，造成了不少人生活上困境。當遇上低潮，意興闌珊之時，簡單如 “better days will return…we will meet again!” （好日子將會再來，我們定必會再見面的），能直搗心房，安撫失意無望的心。

七月開始，南瓜進入它的盛產期。來到九月，南瓜更見成熟甜美。想起它那綿密的口感，回味它那香軟清甜，在秋風吹拂底下，令人很想咬它一口。含有豐富維生素的南瓜，能改善秋燥症狀（口乾舌燥、容易鼻塞和咳嗽）可以說，正是中秋過後，烤肉吃膩了，分外想吃的蔬果之一。

這個時候，來到2022年年尾，雖然疫情仍未退，但兩年多來的折磨，各國已經忍不住密鑼緊鼓的，開放邊境，以振興沉寂已久的經濟。在冷颼颼的早晚，疫情未見退減的九月，心裏就是想吃點，能解秋燥症的，能溫暖疲乏不已的身心，濃郁美味的甜點。或許，一份南瓜巧克力軟餅，能稍稍安慰那勞累多時的心靈吧。

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