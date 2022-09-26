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雙膝關節退化或勞損，會影響日常活動能力。有骨科醫生表示，膝蓋是雙腳最易受傷或勞損的部位，平日上落樓梯或斜坡、身體負重過高等，均是加快膝部勞損的原因，而膝蓋勞損並無逆轉的方法，如走路時發現不順暢，雙膝甚至發出聲響，需注意或是勞損的先兆。

骨科專科醫生袁智斌

骨科專科醫生袁智斌表示，雙腳最易受傷的部位並非腳腕而是膝蓋，他指逾8成下肢勞損或退化的病人問題均與膝蓋有關，「雖然腳腕受力比膝蓋大，但其結構相對較緊密，而且活動幅度和方向較少，因此嚴重受傷或勞損退化機會比膝蓋低。」他解釋，膝蓋除可屈曲和伸直，亦可作內外彎曲和轉動等動作，當中的半月板、韌帶和其他軟組織受傷的機會自然較高。

與走路姿勢 無太大關係

他又指，膝蓋會承受體重約4倍重量，因此人體每重1磅，即膝蓋要承受多4磅力度，雖然平常走路對膝蓋的影響不大，但經常上落斜路或樓梯，則較易令「菠蘿蓋」和膝蓋前端承受較大重量，因而更易勞損。如因職業等原因經常背負重物如背囊、郵包等，又或經常參與足球、籃球等碰撞運動，也易加劇膝蓋勞損。

一般人以為走路姿勢不良，如走路時呈現「內八字」或「外八字」會更易導致膝蓋受傷，但袁醫生稱，走路姿勢與膝蓋健康沒太大關係，出現「O形腳」或「X形腳」等情況是因膝蓋骨磨蝕後的結果，而非膝蓋問題的成因。惟他提醒天生長短腳人士、腰背姿勢問題導致走路時雙腳受力不平衡者，有可能令受力更多的一側膝蓋更易受損。

至於如何判斷膝蓋有否勞損，他稱可嘗試貼齊腳眼站立，觀察雙膝能否緊貼一起，假如中間有一至兩隻手指闊度空隙，即代表膝蓋開始呈勞損；另外，走路時如感到膝蓋不順甚至發出聲響，或下斜路、樓梯時感痛楚，均是早期勞損迹象；如果走平路時也感痛楚、膝頭出現腫脹變形，即情況已見惡化。

多鍛練下肢 減慢勞損

他坦言膝蓋勞損暫時沒有逆轉的方法，只能靠盡早發現以減慢惡化速度，建議公眾平日多鍛練下肢，特別是四頭肌的肌肉力量和柔軟度，「它是負責控制和穩定膝蓋的部位，如平日少運動將加快膝蓋勞損」。而做劇烈運動前也應做足熱身，以減少膝蓋受傷機會。如發現膝蓋有問題，應盡早服食補充劑以至注射透明質酸控制情況，平日也可補充葡萄糖胺、軟骨素和魚油等保健食品。







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