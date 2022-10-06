收藏文章

2022／23年度「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」今日（10月6日）展開！醫管局會分階段在各公立醫院及門診診所，為50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民，同時免費接種季節性流感疫苗（流感疫苗）！即代表可以「左手一針、右手一針」，同時打齊兩針！

2022／23季度季節性流感疫苗接種今日（10月6日）展開。

（圖源：衞生防護中心）

香港即將進入冬季流感季節，而本地季節性流感活躍程度自2020年2月以來，一直處於低水平，市民現時對流感的整體免疫力較低，很容易被流感病毒入侵！免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，甚至有可能出現支氣管炎、肺炎、腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡！故政府積極呼籲，市民應盡早接種新一季度的流感疫苗！ 據衞生防護中心發言人，流感疫苗安全有效，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士，均可接種流感疫苗以保障個人健康。

今日起，社區疫苗接種中心將會為50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民，同時提供免費接種流感疫苗服務！而衞生署轄下的指定母嬰健康院、學生健康服務中心，則可讓6個月至36個月大的幼童、3歲至未滿12歲的兒童，預約接種新冠疫苗時選擇同時免費接種流感疫苗！大家可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，於預約接種新冠疫苗時，同時預約接種流感疫苗！

特別提一提大家，社區疫苗接種中心規定，不可以只打流感針！如果大家只想打流感針，可以去找有參與計劃的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。有關新一年度季節性流感疫苗接種計劃的詳情，大家可參閱疫苗接種計劃專頁，或致電衞生防護中心電話（2125 2125）了解。

至於孕婦、居於護理院舍的人士，以及其他合資格群組人士，可以去哪裏接受疫苗接種服務？可參考政府指引。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看