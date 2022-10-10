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深秋時分，早晚漸涼，三五知己，難得雅興，品茗嘗酒。

突然，Judy拉我坐開，並問道：「譚博有事想請教，我月經遲了很久還未來，是身體出現問題嗎？」

經詳細診斷後，我答：「是絕經。」

Judy問：「甚麼意思？」

我答：「絕經，顧名思義就是不來月經了。」Judy不明所以。我續：「女性在50歲左右，臟腑虧虛、氣血虛弱而令卵巢功能衰竭，導致月經不再來，稱為絕經。」

Judy問：「除停了經期外，還有甚麼問題出現？」

我答：「絕經後女性臟腑虧虛、氣血虛弱、卵巢功能衰退和停止生育能力。臟腑虧虛會令雌激素降低，可導致退行性改變，包括骨質疏鬆、心腦血管疾病、老年痴呆和更年期症狀等一系列的問题。對於絕經的女性，一般最開始表現為月經周期不規律，隨後可能會伴有潮熱、出汗、情绪波動等，經治療後症狀獲得改善，一般預後良好。」

《三十九》劇照

Judy緊張地問：「女性絕經後，會出現『斷崖式』衰老嗎？」

我答：「絕經後，由於臟腑與氣血虛衰，可能會快速衰老，主要體現在兩個方面：

1. 外觀改變：由於脾腎兩虛且氣血不足，卵巢不再分泌雌激素，身體脂肪的分布會發生改變，原本在胸部、臀部的脂肪，會向軀幹及腹部内臟等部位堆積，造成三圍逐漸趨於一致，導致外觀和體型改變。

2. 内在改變：由於肝腎虧虛，雌激素下降，骨骼中的鈣質會快速流失，導致骨密度下降，形成骨質疏鬆，容易造成脊柱壓缩性骨折，身高逐漸變矮，身形逐漸佝偻。此外，若果氣血不足，經絡瘀塞，會令心血管系统、神經系统等，發生快速衰老的徵象。

所以，女性絕經後，由於臟腑和氣血虧損，雌激素缺乏，可能會快速衰老。」

Judy續：「但我只得43，那麼早便收經？」

我答：「不同女性臟腑虧虛和卵巢衰竭的時間會有所不同，部分女性46、7歳，甚至更早就已經絕經，部分女性55歳、56歳還沒有絕經。據統計，超過80%的女性，絕經年齡大约在44-54歲之間。」

Judy 緊張地問：「那麼你有方法可以幫到我嗎？」

我答：「有，針灸治療。

針刺：關元、氣海和子宮等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

Judy 續問：「平時可以怎樣補養？」

我答：「平时可多補充這4物：

【黑豆】

黑豆的營養價值高，促進腸道道蠕動、缓解便秘，當中的维生素B族可缓解神經衰弱、失眠和多夢等，能够安神醒腦，缓解更年期症状。

【豆漿】

豆漿的口感好，而且具有很高的營養會值，豆漿除了含有植物雌激素外，還有大豆蛋白、異黄酮、卵磷脂等，對於女性来說，多喝豆漿可調節内分泌、美容養顏，還能預防乳腺癌，缓解更年期综合症，提高骨密度，預防骨質疏鬆等。

【牛奶】

牛奶中的營養豐富，可以補充人體必需營養，達到美容、改善貧血、改善睡眠、增強體質的作用。絕經後的女性平时多喝點牛奶，可以讓皮膚更加白皙，富有彈性。

【魚】

魚的營養豐富，多吃可以增強自身免疫力，改善腰痠背痛的症状，同時還可以改善女性的視疲勞，對於皮膚乾燥也有一定的調節作用。」

Judy點頭示意明白。







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