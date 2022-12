收藏文章

我不是廚神,純粹「師奶閑來煮幾味」,沒山珍海錯沒擺盤美學,唯一堅持,就是所有食材配料,盡量天然盡量鮮,We are what we eat,吃進肚子裏的,旋即成為身體的一部分,不宜輕率。作為告別文章第二篇,我把部分關於煮食的舊文,分類整理如下。

自煮基本步

烹煮食物的基本步,我最注重「水、油、調味料和米」,日常生活,這四樣東西我們接觸最廣、吸入最多,尤其前三項,無論做甚麼菜式,幾乎都是不可或缺的,慎選才可保健康。

1. 關於水

《自製清純淨水(一)》及《自製清純淨水(二)》 都是2010年的舊文,當中提及有效淨化水質的「麥飯石」及純天然人手製造的巴西Stefani家用陶瓷濾水器,沿用至今,成了生活基本,都是大自然的禮物,無懼時間消磨,反之文中介紹的商號,年代久遠,是否尚在,有興趣的閑人請自行求證。

2. 關於油

「油」我就不多說了,近年消委會多次提供關於食用油的測試報告,閑人盡可參考,我的揀選大原則,就是不斷轉換產地和種類,來自世界各地的橄欖油、椰子油、牛油果油、葡萄籽油、葵花籽油、大豆油、玄米油、芝麻油、牛油甚至本地豬油,平常我都備有幾種在家,按食物類別和烹煮方式來選用。樽裝油我多選隔光玻璃的小瓶裝,務求減慢氧化、迅速用完,盡量保持品質。

3. 關於調味料

我甚少選用坊間的現成醬料,如蠔油、雞粉、XO醬及各式萬能百搭醬等,因為成分太複雜,除了高鹽多糖,還有一大堆添加劑或防腐劑,細閱產品標籤也未必懂,多吃對身體構成的壞影響,不得而知,何必為了貪方便而犯險?

《五味調和百味生》簡單分享了調味料跟體內五臟的關係,只要食材新鮮,簡單的調味料即可成就垂涎美食,以上好的鹽《「鹽」陣以待》、豉油《還我真豉油》及醋《醋不可擋》作基本,需要時配上適量的葱蒜《如意「蒜」盤》及香草《自耕自食羅勒真滋味》,做一道《多菜少肉香料餐》,已然非常可口。這些調味料,基本上都是原材料,縱使經過處理,也多取天然或簡單直接的方法,自覺食用時較安心。

4. 關於米

外子是「飯桶」,無米不歡,近年尤其瘋狂,我也陪著他癲,喪試不同米種,盡取細小包裝,踫上特價便出手。舊文《人人有米》介紹印度米,《百樣米養一種人》及《日本無洗米這樣才好吃》則著墨較多於日本米,好好吃一頓飯,就是幸福。

自煮食得喜

資質所限,高難度的菜式我處理不來,婚後三十年,一概自煮的都是簡單、易做、相對廉價的家常菜,率性隨意,勝在現買現做夠新鮮,盡量不時不食,並以個人當時的胃口及身體狀況為要,少肉多菜不偏食,少吃多餐七分飽。健康跟飲食習慣的關係,千絲萬縷,找到竅門,自然食得喜。

1. 湯水篇

湯水最易吸收,也是養生良品,《做湯基本功(一)》及《做湯基本功(二)》兩篇,淺談做一道美味家常湯水的食材處理、器皿選擇及烹煮時間等基本技巧,拿捏得好,事半功倍。

2. 素食篇

2014年我首次分享素食相關的文章,還一口氣寫了三篇,閑人反應正面,鼓勵我往後開啟的一系列【每月找素】篇章,如《桂花蜜餞鮮准山+金磚蕃薯豆腐+日式炒雜菜》、《麻油牛蒡+沙葛芫茜卷+清炒津白》、《香草蕃茄湯、醋汁燈籠椒、椰菜花素扒伴有機長野米》及《牛油生菜沙津+牛油果松子意粉+香草薯角》等,每次三小碟,算是零失敗的自煮素菜食譜。某年聖誕,更一反傳統,以《「素興」平安夜》為題,「走肉」慶佳節。

暫時我尚未徹底茹素,但肉類之中,已戒掉牛及雞鴨鵝等家禽,不相熟的朋友偶爾會來一句:「日常生活這樣不便,何不選吃人造肉?」正正因為彼此「並不相熟」,我毋須花口水解釋我對「精製合成食物」的厭惡,要吃,就要吃得真,跟做人一樣。

3. 家常小品篇

十多年來,寫下的食譜不少,家常菜比較多,隨意精選幾篇,留個紀念。

《日本壽司飯糰DIY》、《甘魚鮫煮湯做飯兩食》、《入秋食欲增 一口豬油乾拌麵 痛快淋漓》、《跟滷水汁只宜一夜風流》、《手打豬肉漢堡鎖汁大法》及《上湯烤焗羊髀》等,都是自己喜愛的菜式,但最是心滿意足的,當然是《老爸生日食得喜》那天的安排,不管我手藝如何,全家老中青一行九人同枱共膳,吃著也歡喜。

愛自煮,重點不在煮,而是整個備餐過程,從設計菜式、購買食材到躲在廚房洗洗切切、開爐開鑊煎煎煮煮,每一個步驟,都是樂趣,簡單如跟外子二人的家常便飯,或邀請好友回家飯局,每次把餸菜端出來,共聚共分享,一刻歡愉,最是療癒。

