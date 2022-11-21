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許小姐三個月前突然覺得肚子一直發脹，照鏡子時，發現眼白也有些發黃，一開始以為是上火，畢竟前些日子應酬喝酒喝多了，也沒太在意，自行飲用涼茶下下火。

但喝了一個多星期，許小姐的症狀並沒有緩解，除了腹脹，最近伴有陣陣隱痛。

擔心是胃炎，許小姐趕緊來到就診。 可讓她沒想到的是，經詳細診斷結合醫學影像檢查顯示，許小姐被確診出肝癌晚期。

原來，許小姐是一名B肝病毒感染者，經過進一步檢查表面，B肝病毒正是造成許小姐罹患肝癌的重要因素。

許小姐沮喪地問：「譚博，你是腫瘤科醫生，可否告知何解會是我？」

我答：「全球肝癌患者，中國人佔一半。

全球每年有75萬例新發肝細胞癌患者，其中有約一半患者在中國。非酒精性脂肪性肝炎是導致肝癌發病增長最快的原因，佔39%；其次是酒精增速排在第二；B肝和C肝發生相關肝癌則有所下降。

其中，非酒精性脂肪性肝炎又是造成死亡率增長最快的病因。簡單來說，就是吃得太好，導致肝脾兩虛症。 」

許小姐續問：「非酒精性脂肪性肝炎有多大的破壞力？」

我答：「在肥胖人群中，非酒精性脂肪性肝炎的發病率高達90%，而在二型糖尿病患者中，發病比例達到60%。

該病可以導致肝細胞的特性喪失，在嚴重情況下，還可以發展成為肝纖維化、肝硬化，甚至是肝細胞癌，最終導致患者死亡。」

許小姐不憤氣，問：「但發病前完全沒有任何症狀？」

我答：「臉上出現4個跡象，別不當回事。

肝臟是一個比較「遲鈍」的器官，一般出現明顯症狀時已是肝病晚期，因此盡早發現肝臟的健康情況很關鍵，尤其面部出現以下異樣時，要提高警惕。

1. 眼白變黃

肝開竅於目，即：肝的狀態反映在雙目中。眼白發黃，就好比肝細胞被火熱薰蒸，熱灼發黃，同時與血液中的膽紅素升高有關。若同時伴有皮膚黏膜變黃，也就是黃疸表現，主要見於肝膽性疾病。

2. 皮膚乾燥、晦暗

肝藏血，肝臟是身體最大的藏血器官，一旦肝臟受損，血液循環也會隨之下降，面部作為毛細血管較多的地方，容易出現血凝淤堵，皮膚就會出現陰暗且乾燥的狀態，就是我們經常說的面色不華。

《29+1》劇照

3. 臉上長出「蜘蛛痣」

肝氣鬱結，經絡受阻，因而出現蜘蛛痣。 蜘蛛痣其實就是一種突發性毛細血管擴張症，患者皮膚會突然出現一個或多個紅色痣體，中間凸起，向四周延伸。這種痣的出現多與肝病有關，可能是肝硬化、肝炎，甚至是肝癌。

4. 出現紫色斑塊

肝鬱阻絡，血離經不歸，皮膚上會冒出血點，這是肝癌的典型表現，部分肝癌患者常見皮膚有紫斑，這多與肝功能異常，影響凝血功能有關。」

許小姐續問：「那麼現在你可以怎樣幫我呢？服藥又怕令肝臟更受傷。」

我答：「針灸治療，跨過脾胃和肝腎功能，直達疾病根源。

針刺：期門、肝俞和太衝等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

許小姐放下心頭大石，續問：「平時怎樣保護肝臟？」

我答：「要想保護肝臟，建議日常少做以下幾件事：

1. 酗酒

酒精對肝臟有直接傷害，可使肝細胞發生變性和壞死，從而引起酒精性肝病、酒精性肝硬化。若本身就患有慢性肝炎（B肝、C肝），飲酒的傷害還會疊加。

2. 愛吃醃製食物

醃製食物含有致癌物質，人體的肝臟作為代謝、解毒臟腑，長期大量食用，就會積累毒素在肝臟內，從而造成持續傷害。

3. 亂吃藥

不少藥物對肝臟存在毒性，吃藥可治病，但亂吃藥，則會對肝臟造成持續損傷，從而引發藥物性肝炎。 所以，服用任何藥物，還是經由醫生開方，較為穩妥。

4. 不忌口

飲食過於油膩，喜歡吃高鹽、高糖等高熱量食物，容易增加體內脂肪存儲，當脂肪存儲超過極限，肝組織就會變成脂肪的另一個陣地，從而轉變成脂肪肝。

5. 長期壓力，情緒不穩

肝臟負責處理情緒毒素，若果肝臟長期被情緒毒素傷害，想健康都很難。 若遇上無法處理的情緒問題，也可以考慮諮詢專業人士。」

許小姐點頭道：「早知就好。」

我輕輕拍拍許小姐肩膀，說：「現在還未遲。」







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