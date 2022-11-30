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疫情持續近3年，不少港人受新冠後遺症困擾。有醫生指新冠後遺症一般持續至少2個月，六分一人有咳嗽或氣促，慢性病和癌症患者免疫力弱，患重症的機會高，後遺症或較嚴重。有病人組織推出新冠病人復康關懷計劃，盼透過一系列心理健康、營養建議等課程，支緩病友染疫後重建身心健康。

盧浩然醫生（冼偉倫攝）

呼吸系統科專科醫生盧浩然指，根據世衞對新冠後遺症的定義，即染疫後3個月內有至少1種後遺症症狀，且持續至少2個月和不能用其他診斷解釋；情況相信與病毒破壞器官、患者曾患重症和抗疫壓力有關。

倡患者安排複雜工作早上做

盧續指，約六分一康復者有咳嗽或氣促，若症狀在黎明或傍晚較嚴重並帶喘嗚聲，應檢查是否患上哮喘，否則可多喝滋潤喉嚨的飲品如蜜糖等。

臨床心理學家黃沛霖則說，不少年長、女性及重症康復者有腦霧、焦慮、抑鬱和失眠情況，建議可把複雜工作安排於早上進行，及進行放鬆練習和適時休息等。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，慢性病和癌症患者免疫力弱，病毒帶來的影響和患重症的機會高，新冠後遺症或較嚴重。盧亦說，慢性病患者或因確診新冠令自主神經失調，患上姿勢性低血壓，只要改變姿勢便很易頭暈。

組織推課程 教復康運動營養建議

為了讓病友在染疫後順利重建身心健康，香港病人組織聯盟在生物製藥公司吉利德科學的支持下，與香港復康會協辦「疫後『健』希望-新冠病人復康關懷計劃」，包括提供「新冠肺炎網上復康醫學教育課程」，由專科醫生、營養師等錄製影片，教授疫後復康運動、營養建議如多吃維他命A紓緩咳嗽等。

年逾5旬的黃先生曾進行肝臟移植，上月初感染新冠病毒後，曾感覺視野模糊和記憶力下降。他指，移植病人抵抗力較差，難確定症狀是由自身疾病或新冠後遺症引起，網上資訊亦難辨真假，盼課程可提供一站式專業資訊，打破病友迷思。







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