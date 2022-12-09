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單車教練梁志賢

香港單車節本月18日復辦，車手又有機會馳騁「三隧三橋」。前港隊代表、全職單車教練梁志賢指，車手目前應能完成作賽距離的8至9成，下周應開始減少訓練，僅維持衝刺練習，以免過度操練影響狀態，多吃含維他命C食物，提升免疫力免生病。他又提醒，平日訓練環境與活動情況未必相同，大伙兒一同作賽亦要具備安全意識。

專家指車手平日未必有機會同時與多人馳騁，比賽日要特別留意行車安全意識免生危險。（資料圖片）

距離單車節尚有約1周，身兼活動節目經理的梁志賢表示，車手應有能力完成比賽距離的8至9成，到下周開始應減少訓練，可維持30秒至3分鐘的衝刺訓練，刺激肌肉和神經系統。他稱，車手一般會怕「練唔夠」而加操，但訓練過度反有損狀態，若易流鼻水或打噴嚏便是警號，最好多食含維他命C的食物，例如奇異果或檸檬等，提升免疫力來避免生病。

宜開始提早睡覺 調節生理時鐘

梁稱，當日活動大清早便舉行，車手下周起可提早睡覺，逐步調節生理時鐘，亦要留意以往訓練時容易感到肚餓，活動時亦很可能會肚餓，或要帶備能量棒作補給。

單車節大會上月底已安排參加者參加技術評核，包括體能及集體起步測試，以及要在16秒內完成窄路調頭測試。梁指，技術評核只是最基本測試，實際環境有更多要留意之處，例如起步時應將單車設定在中波段，否則波段太重或太輕，都易失平衡或「唔夠力」起步；若有轉數錶參考，賽事期間可盡量維持至70至90轉。

50公里組有最少5個「U-turn」位，30公里亦有1個。梁稱，車手要留意轉彎時的重心擺位，以上青馬大橋第一個左彎為例，右腳應踩直讓重心在右，避免因車身左傾而失平衡；調頭位亦要提前100米停止加速，前50至30米位置煞掣。他提醒，用前煞車會較後煞車快，惟不少人都怕「翻車」，其實只要慢慢按，不要一按到底就能避免意外。

多人同場馳騁 特別留意行車安全

車手平日未必有機會同時與多人馳騁，梁稱，要特別留意行車安全意識免生危險，禁止爬頭路段就切勿爬頭，爬頭時應靠右，車速較慢者可靠左；在車群中間要避免跟車太貼，車身不要與前車成一直線，以便有意外時亦可有空位避開︰視線要望前方車手的左右膊頭或手臂，若望背部或盆骨就會被擋住視線。







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