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12/01/2023作者:健康大晒

氣溫急降｜香港下周氣溫急降！分區溫度最低只有7度！凍邊幾日？今個星期唔啱洗衫？（附氣溫預報、3大保暖貼士）

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　　就快到農曆新年，大家開始大掃除了嗎？大掃除好多東西要清潔，有不少衣物都會拿去洗，但洗衫最怕晾幾天都不乾。一齊看看天文台公布的未來9日的相對濕度和天氣溫度，看看出門和大掃除有甚麼要注意！另外，編輯為大家送上3大保暖貼士，大家出門前一定要留意天氣，小心著涼！

 

　　今個星期總是下著毛毛雨，天氣不太好，氣溫介乎16至20度之間。天文台指，今日大致多雲，有一兩陣雨。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。而未來一兩日廣東沿岸會有一股海洋氣流，為沿岸地區帶來溫暖有霧的天氣。
根據天文台的顯示，1月13至15日的平均氣溫分別為：

　

  •     1月13日：20°C-23°C
  •     1月14日：20°C-25°C
  •     1月15日：15°C-22°C

 

　　1月14日(六) 部分時間有陽光，早晚有霧及有一兩陣微雨。而踏入1月15日下午短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降。天文台預料一道冷鋒會在星期日的日間橫過華南沿岸，令到下週初至中期該區天氣寒冷。

 

香港九天天氣預報(圖片來源：天文台)

 

　　下星期一(16日) 氣溫介乎12至16度之間，早上天氣寒冷；到了星期二(17日)，香港平均氣溫分別為11至15度，分區氣溫最低為7度！

 

(圖片來源：UNSLASH)

 

　　而星期二（17日）的分區氣温方面，各區天氣如下，看看你居住的地方幾凍！

 

  •     打鼓嶺：7°C -16°C
  •     流浮山及大埔：9°C -16°C
  •     石崗：9°C -15°C
  •     上水：9°C -17°C
  •     沙田、長洲及屯門：10°C -16°C
  •     橫瀾島及坪洲：11°C -15°C
  •     西貢及赤鱲角：11°C -16°C
  •     尖沙咀：12°C -16°C
  •     將軍澳：10°C -17°C
  •     青衣：11°C -17°C
  •     黃竹坑：12°C -17°C

 

1月16日分區天氣預報 (圖片來源：天文台)

 

1月17日分區天氣預報  (圖片來源：天文台)

 

1月18日分區天氣預報  (圖片來源：天文台)

 

　　而1月19日，溫度維持於12至18度之間；下周五(1月20)平均溫度為13至18度之間，不過早上相當清涼。

 

　　而另一重點應該就是相對濕度，快要年廿八，大家都急著清潔家中、整理衣物，但洗衫最怕晾幾天都不乾。明日(13日)及星期六(14日)相對濕度維持80%至100%之間，恐怕衣物會比較難乾了。不過到了16日，相對濕度會跌至55-75%，到了1月19日相對濕度為40至70%

 

香港九天相對濕度(圖片來源：天文台)

 

　　問：手腳冰冷，可以喝甚麼？

 

　　答：保暖效果最好的是熱朱古力，一齊看看6款熱飲保暖效果大比拼

 

　　問：天氣冷難以入眠？

 

　　答：可以試試三文治蓋被大法，4個冬日睡覺保暖大法！

 

下一頁：氣溫急降3大保暖貼士

 

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