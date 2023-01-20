收藏文章

營養師推介三高人士，改吃健康團年飯菜式。

團年飯美味又豐盛，令人胃口大開，但易陷體重危機。有醫管局營養師指，農曆新年過後，不乏三高病人覆診時體重急升，一周已重1至2公斤，血糖、血壓及膽固醇指數變差，長者尤其易中招。營養師推介三高人士可改吃健康團年飯，有齊四餸一湯，滋味滿分。

醫管局營養師巫紀如

醫管局營養師巫紀如指，港人習慣過年時大魚大肉，又愛吃糖果和油器，不經不覺攝取大量飽和及反式脂肪、糖份，「例如吃1塊年糕、1塊芋頭糕、1塊蘿蔔糕、2粒牛奶朱古力、1個笑口棗，已有500卡路里熱量。若每天如是，1星期已額外攝取3,500卡路里，等同增重1磅。」故每逢農曆新年後，不乏三高病人覆診時體重增加1、2公斤，血糖、血壓及膽固醇指數轉差，「要靠多做運動減磅。」

改用堅果煮素湯 雞柳代豬牛

巫推介三高人士可改吃健康團年飯，「以湯水為例，用骨頭與肉類熬湯，容易攝取高胞和脂肪，可改用腰果、無花果、栗子，配合蘋果、粟米、紅蘿蔔、南北杏入饌。」她指，堅果類含豐富不飽和脂肪，用以製作素湯，可減低壞膽固醇及甘油三脂，有助維護心臟健康，「每碗湯僅含259卡路里，但澱粉質較高，糖尿病或血糖高者每餐只能飲1碗。」

菜式方面，她建議用雞柳取代牛、豬等紅肉，並可用香茅、青檸、檸檬葉、辣椒、紅蔥頭等天然調味料製作「金鳳迎祥」，「現成醬汁多數高鈉、高糖、高脂，及含防腐劑，易使血壓上升，增加中風及腎病風險。」

吃不同顏色蔬菜 冬菇菜飯代白飯

另可以帶子蒸豆腐，增加攝取鈣質、大豆異黃酮及奧米加3，有助防骨質疏鬆、血管栓塞及降壞膽固醇。

巫續指，不同顏色的蔬菜含大量維他命、鉀質及抗氧化物，可保護細胞免受自由基侵襲，維持血管及心臟健康，而且鉀質能改善高血壓，「建議用肉碎雜菜炒西蘭花，每人一份僅180卡路里，但有慢性腎病者宜先諮詢營養師決定食用分量。」

另外，食白飯易升糖且缺乏膳食纖維，她建議以「冬菇菜飯」取代，「冬菇有豐富維他命D，能促進腸道吸收鈣質，強骨且提升免疫力，加上菇類屬益生元，有助腸道製造益生菌。」