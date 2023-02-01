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退化性膝關節炎會逐步剝奪患者活動能力，嚴重者甚至難以站立，需靠「換膝」改善情況。因應輪候全關節置換手術者眾，東區醫院去年起提升手術量，每年增至500人受惠，輪候時間可望由10多年減至5年。醫院同時通過加強術前支援，助病人減重增肌，令他們術後康復更快，最快80日便可回復自理能力。

鍾婆婆（左起）換右膝關節，術後45日已可持拐杖行走，旁為鄭瑩璋、莫永旭、王文鋆、溫淑盈。

公立醫院的關節置換手術需求近年不斷增長，港島東聯網有逾2,600人正在輪候，按東區醫院每年200個手術量計算，病人動輒需等候10多年才能做手術。骨科副顧問醫生王文鋆指，因新手術室落成，及增加約10名編制人手，院方去年10月起增加1.5倍手術節數，每年有500人可受惠，「大約等5年便可做手術，較之前縮短一半。」

術前須規劃 如過重須減肥

物理治療部部門經理溫淑盈指，術前復健去年同步加強，部門特選已輪候4、5年的病人做增肌運動等，避免病情惡化。另外，跨團隊會在術前8至12周，通過會診、上門或電話跟進，為病人做好規劃，「例如過重便要吃營養餐減肥，過瘦則需增肌提升支撐力，且要看其居所是否適合家居護理，及是否需矯形架支撐減痛等。」

港島東聯網骨科顧問護師鄭瑩璋說，因應手術量上升，術前預備班節數增3倍，每周舉辦一次，以便病人和家屬了解手術風險、護理等細節；術前4周會再做身體檢查，如抽血、X光等，評估患者是否宜做手術。另術後日間康復節數亦多2倍，每周有10節，由醫護及治療師協助病人做復康運動，加快復原。

東區醫院骨科部門主管莫永旭指，通過術前術後支援，病人進步明顯，由過往留院最少1周，縮減至平均4、5日可出院。溫補充，過往病人在術後要124日才可自行走動，現時最快80日已恢復自理能力，可自行沖涼，屈膝角度亦大增。

長者自幼捕漁常蹲下 輪候1年換膝

80歲的鍾婆婆出身水上人家庭，自幼要出海捕漁，因常蹲下工作，受膝痛困擾逾20年。至前年病情惡化，雙膝關節變形成「0型腿」，她說：「食止痛藥也止不到痛，行都行唔到，上落床和去廁所都要人扶，去邊度都無心機。」受惠於手術節數增加，她僅輪候1年便可換右膝，術後45日已可持拐杖行走，如廁無需他人攙扶，更能做家務，及重拾飲早茶、逛公園樂趣，「好想快啲換埋左膝。」

王文鋆補充，因換膝是大手術，若需換雙膝，一般需等3至6個月才適宜再做另一腳，「大部分長者換單膝後，以拐杖或學行支架輔助已可改善負重，未必需雙膝全換。」







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