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想好旅行目的地後，大家就要研究機票及酒店。很多人都會在旅行時入住酒店，酒店的地理位置、服務都是重點考慮因素之一，而當中最重要最重要的一定是整潔度。酒店客人那麼多，而酒店房內需要清潔的位置又相當多，房務員在一小時內一定沒有可能把酒店房來個徹底的大掃除。所以今次為大家整理了酒店房8個較易暗藏邋遢的位置，大家入住時可以多多留意。

酒店房易暗藏邋遢位置│1.地氈

不少酒店房的地上都會舖了地氈，「赤腳」踏上軟棉棉的地氈上，真的十分舒服。但相信好多人都知道地氈其實十分易暗藏邋遢，也是最污糟的地方，真的避也避不到。酒店房每天都有人使用，在房內吃東西時一個不小心，飲品、零食都有機會灑在地氈上。要深層清洗地氈是一項非常大的工程，有時用肉眼根本看不到地氈上的污糟位，加大了房務員的工作難度。所以十分建議大家在酒店房內，不要「赤腳」，時常穿上拖鞋。

示意圖（圖片來源：UNSPLASH@Edelle Bruton）

酒店房易暗藏邋遢位置│2.浴缸

很多人選擇酒店房時，都會考慮房內的配套，如果浴室內配備浴缸真的吸引到好多人訂購。因為在旅遊時，大家去景點有機會要上山下海，又要瘋狂購物及找當地美食，分分鐘走的路比在香港還要多。如果酒店浴室配備浴缸，大家可以晚上好好浸浴，洗去一整日的疲憊。

但其實，酒店浴缸很容易暗藏邋遢，因為大家都不清楚上一位客人是如何使用浴缸的。所以要緊記，自己使用浴缸前，一定要盡量洗乾淨。

示意圖（圖片來源：UNSPLASH@Steven Ungermann）

酒店房易暗藏邋遢位置│3.電視遙控器

在酒店房內，如果會看電視的話，就一定要小心了。不少人看電視時，都會配上零食，一邊收看節目一邊吃，然後沾滿口水、零食的手可能會用電視遙控器轉台。雖然房務員每一次都會清潔房內所有物品，但大家用完電視遙控器後，都記得洗一洗手比較好。

示意圖（圖片來源：UNSPLASH@Erik Mclean）

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