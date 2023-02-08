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「近日的衣服難乾。」Julia說。

「是呢，春天到了，大自然的能量往上升，無論陽氣和濕度。所以天氣開始回暖又潮濕。如果脾胃欠佳，我們體內也會有濕氣。濕指的是體內水液流通不暢。要氣血流通，把握春天回暖，好好享受戶外活動。我們動，體內氣血也動起來。」我說。



「說開做運動，最怕曬太陽長斑，有沒有方法減輕呢？」Julia問。

「斑是甚麼呢？通常女士十分在意的斑，通常是啡色或較深色。在中醫角度，形成斑的原因也是氣血不通。打個比喻，一條河流，如果不通暢，很易有淤泥堵塞。」我說。

「這就是面上的斑！」Julia說。

「十分聰明！面上的經絡氣血不通，垃圾如痰濕、瘀血積聚不散，就會成斑。做成氣血不通的原因有很多，如脾胃虛弱，不能把食物中的水穀精微運化成有用的氣血。氣不足，自然難以推動血運行。女士較多感情豐富，多愁善感。若心情欠佳，肝疏泄不通，氣血也會運行不暢。還有腎，腎藏精，是我們的庫房。腎虛，全身功能都會受影響。」我說。

「說到底也是各臟腑環環相扣。」Julia說。

「那當然了。面上的經絡氣血不通，難道四肢的氣血通行無阻？這些女士月經也可能伴有血塊，甚至痛經。」我說。

「那怎麼辦？」Julia問。

「很多產婦產後也會吃白背木耳。白背木耳性平，味甘；入胃、大腸經；能活血止血，補氣養血。所以坊間說木耳能通血管，就是有點活血化瘀作用。當然性質溫和，一般人也可以吃，女士也有美顏效果。

除了去垃圾，也要養血。紅棗也是著名養生食物。紅棗即大棗，性溫，味甘，入脾、胃經，能補中益氣，養血安神，緩和藥性。

脾主四時，脾腎好就能適應天氣變化，淮山就是好選擇。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。

這些材料可以煲湯，成了時令保健養顏湯水。」我說。

「那我可放心曬太陽和做運動了。」Julia笑道。

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