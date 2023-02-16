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天氣潮濕容易腰痠背痛？除了痠痛貼布，近年愈來愈多人嘗試以家用紅外線燈來治療痛症。究竟紅外線治療燈是否真的有效？使用時有甚麼要注意？哪些人不宜使用紅外線治療燈？消費者委員會（簡稱消委會）早前搜集了市面4個牌子、共8款家用紅外線治療燈，對比其售價、紅外線照射面積、可調角度、最近使用距離等，並提供了使用紅外線治療燈的貼士！即睇！

（#1）Asante SN-51紅外線治療燈 $685

（#2）德國博雅Beurer IL11紅外線治療燈 $598

（#3）德國博雅Beurer IL21紅外線治療燈 $698

（#4）德國博雅Beurer IL35紅外線治療燈 $758

（#5）德國博雅Beurer IL50紅外線治療燈 $1,328

（#6）量品Tailor Made TM200紅外線治療燈 $698

（#7）量品Tailor Made TM300紅外線治療燈 $998

（#8）Yeollin Sesang IR-2014紅外線治療燈 $2,396

（消委會圖片）

據香港醫學會代表骨科專科醫生霍偉明指出，紅外線治療屬於熱療的一種，主要是利用紅外線所產生的輻射熱能，局部加熱皮膚表面、淺層肌肉和血管，從而促進血液循環，使肌肉放鬆，達到緩和疲勞及疼痛的效果。

【消委會】8款家用紅外線治療燈比拼

消委會早前搜集了4個牌子、共8款家用紅外線治療燈型號，各型號的售價由$598至$2,396不等。當中有7款為座枱式，體積較小，方便收藏；餘下1款（#8）為座地式，可調校高度。

1. 鬥照射面積大小

（#1）Asante SN-51紅外線治療燈、（#5）德國博雅Beurer IL50紅外線治療燈，以及（#6及#7）量品Tailor Made TM200／TM300紅外線治療燈聲稱的照射面積為30x40cm2，照射範圍較闊，一般適合用於雙肩、腰、下背等位置。但要留意的是，其中（#1）的資料為代理商提供，未有標示在產品包裝上。

至於其他型號（#2、#3、#4及#8）則未有標示及提供相關資料。

2. 鬥調校角度的靈活性

紅外線治療燈的照射角度，會影響紅外線穿透皮膚的深入度及其吸收量。一般而言，紅外線垂直照射患處的治療效果會較好。據消委會調查，全部8款型號都可調校照射角度，方便用者照射不同患處，其中（#2至#4）設有5段角度調校，而其餘型號（#1、#5至#8）則為無段式調校，使用上靈活性較大。

【消委會】家用紅外線治療燈要點用？

1. 「不過近」：保持合適的照射距離

紅外線燈照射的距離愈近，溫度便會愈高。如果身體過度靠近紅外線治療燈，或有可能令皮膚產生不適，甚至造成灼傷。

除（#8）Yeollin Sesang IR-2014紅外線治療燈未有標示使用距離，其餘7款型號都有在說明書或產品標籤上列明最近的使用距離。其中以（#1）Asante SN-51紅外線治療燈、（#5）德國博雅Beurer IL50紅外線治療燈，以及（#6及#7）量品Tailor Made TM200／TM300紅外線治療燈的使用距離最近（30cm），（#3及#4）德國博雅Beurer IL21／IL35紅外線治療燈的使用距離則最遠（80cm）。

2. 「不過長」：使用時間不宜過長

全部紅外線治療燈型號均有在說明書列明每次使用時間，並提醒使用者切勿使用多於該建議時間，否則有過熱的危險。除（#8）Yeollin Sesang IR-2014紅外線治療燈的建議最長使用時間可長達60分鐘，其他型號（#1至#7）的建議最長使用時間則由12至15分鐘不等。

（#8）Yeollin Sesang IR-2014紅外線治療燈另設有紅外線強度調校功能，使用者可因應身體狀況設置適合的紅外線強度。

此外，有5款紅外線治療燈型號（#1、#4、#5、#7及#8）設有時間掣，方便使用者按建議自行設定使用時間，以免忘了關機而引致過度照射。

3. 「不直視」：切勿照射眼睛

使用紅外線治療燈時，須避開眼睛部位或佩戴適當的眼部防護裝置，以免對眼睛的角膜或晶狀體造成傷害。

除了「三不」，大家使用紅外線治療燈前，亦應先諮詢醫生或物理治療師的意見，一旦皮膚出現異常情況，應馬上停止使用並找醫生診治。

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