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肥胖可引起糖尿病、心血管疾病及神經退化等，均屬於能危及生命的慢性疾病。港大醫學院早前研發包載甲狀腺素（TH）的納米粒，通過在納米粒上修飾脂肪靶向多肽，可選擇性地將TH輸送至脂肪組織，能安全有效地治療肥胖及其相關併發症，甚至能緩解高膽固醇血症及動脈粥樣硬化。

肥胖帶來的問題可大可小，安全有效的治療十分重要。港大醫學院團隊指，甲狀腺素（TH）是一種很古老的激素，可促進能量消耗，對治療肥胖及其併發症具一定潛力，惟臨床試驗仍未能證明慢性全身注射TH對肥胖病人有顯著的減重療效。

準確送到脂肪組織 安全有效

同時，由於TH受體分布甚廣，全身注射TH通常會導致多種嚴重副作用，包括心跳過速、心臟病、肌肉萎縮及骨質疏鬆症；雖然脂肪組織和骨骼肌被認為是TH提高代謝率和促進能量消耗的2個主要標靶器官，但其能否只通過脂肪組織，便能發揮減重作用，仍有待證明。

不過，由港大生物醫藥技術國家重點實驗室及港大醫學院臨床醫學學院內科學系教授徐愛民，及李達三博士研究中心、藥理及藥劑學系助理教授汪衛平共同領導的研究團隊，早前研發了包載TH的納米粒，用脂肪靶向多肽進行修飾後，可選擇性把TH輸送到脂肪組織，不但沒有對非脂肪組織造成副作用，亦可更有效治療肥胖及其併發症。

研究更發現，脂肪靶向遞送TH可將壞的白色脂肪，轉化為好的棕色脂肪，產生熱能、促進代謝和消耗能量，甚至能緩解高膽固醇血症及動脈粥樣硬化，降低冠心病及缺血性中風風險；相反全身注射則抑制了交感神經訊號輸入，無法使白色脂肪「棕色化」。

港大醫學院團隊指，納米粒有目標地輸送甲狀腺素到脂肪組織，安全有效治療肥胖及其併發症。







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