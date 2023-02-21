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每天早上起床要煩惱的，不是當天早餐吃甚麼，而是衣服的搭配和穿著。這不為妝容，不為時尚，而是因為天氣。台北這陣子的天氣起起伏伏的，前兩天中午的氣溫，熱力四射如初夏，穿著短袖上衣才剛好；一個轉身，外套都來不及洗乾淨，周末過去回來辦公室，外面刮起了風，冷颼颼的，迫得拿回厚外套。

不知道今天是高，還是明天是低，天氣如情緒化的人，坐在捷運車廂之中，咳嗽的人變多了。（不一定是跟疫情有關的。）這個上下不定氣溫底下，穿太小容易著涼，穿太多會悶壞。起落不定的天氣，亦使人納悶不安。異常得不禁讓人懷疑，這是不是跟談了多年的氣候變化有關。

明明窗外的天氣明媚，陽光走進了客廳，一切感覺和暖，但不知怎麼的，坐久在家，有種冰冰涼涼感。身體一下子消化掉剛喝完的熱美式，只好走進廚房，拿出冰箱那瓶濃滑豆奶。把甜美的南瓜、蔬菜和好壞參半的香菜，放鍋子裏。隨沸水不停的翻動，南瓜肉漸漸溶化在豆奶濃湯之中。喝來正好為忐忑的天氣，注入了一點暖意。

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