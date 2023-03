收藏文章

掌公家權力者,去到某個年紀,自然要退休。無論你是特首、司長、局長、署長⋯⋯乜嘢位置的高官,總有下台的一天。

無論幾大權的人物,也終有退下的一天。

正常社會,高官擁權的的時候,當然「朋友」眾多,下屬前呼後擁,商界大拍馬屁。「洶湧」程度,視乎你的權力有多大。愈大權的,愈多人積極與你拉關係,一同出出入入豪華場所,一同飲飲食食(一切合法!),這是任何資本主義社會的普遍現象,旁人無須驚訝,其實,任何具基本「識見」者也應知世情是如何運作的。

掌權時前呼後擁,「老友」如麻,馬屁精圍身,是正常的現象。

不過,世情的運行,有個不變定律,就是掌權人物,最後必要面對「公平」的到臨。

昔日權威財經評論員曹仁超,經常引用股神畢菲特名言:退潮時候就知邊個冇着褲游泳!(After all, you only find out who is swimming naked when the tides go out!)

這句說話,可以形容冇料友在股場牛市時巴巴閉,一到熊市即顯出原來冇料到,空心老倌一名。

退潮/退休時最能見到實力的真像,股壇如是,政壇更如是。

在官場、政界也如是。當你有權時,可以會好似好巴閉,意氣風發,以為好多追隨者、擁護者,大受歡迎。

不過,當退休鐘聲響起,立即發覺,原來全是幻象!老友你自己想多咗咋。

昨晚與大群傳媒老鬼共聚,當然又對幾代的知名政客及高官,逐一評頭品足(時事評論員上身!),水花四濺,好鬼開心。

席間一致公認,評論一個曾經掌權者的成敗,好易,就是睇佢退休後,所有人(市民、昔日下屬、平排同事、商界「友人」、傳媒工作者⋯⋯)對佢的心態,從而定出此人是成功、是失敗。

成功的,退休後,人人仍然期望佢出現,經常見到佢。一般般的,冇乜所謂,反正官場過客,鐵的衙門流水的官,來來去去冇問題。至於失敗的,哎吔吔,慘矣,根本冇人想見到佢出現,迎頭而來都掉頭走,當佢瘟神。

睇到呢度,大家都可能會時事評論員上身,加入我哋呢班「傳媒老是佛」,逐一驗証昔日高官邊個成功,邊個失敗。

人人最有興趣的,當然是邊個最失敗,失敗到全香港,冇人想再見到佢出現!

落台後,香港人是否仍想/不想見到你,就是歷任特首最有代表性的成績表!

其實,同一個評論,也可放落政界及商界江湖,因行政及立法議員,與及,大集團的管理層,個個知名度甚高,在位時的一切決策及處事作風,也與公眾利益有關也。

各位,請問你心目中,天天會想邊個退休者出現?又天天祈禱邊個永世消失在你眼前呢?













【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年:政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名