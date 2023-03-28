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28/03/2023作者:Call Me Doctor

頭痛、頭暈、容易疲倦？可能是高血壓！高血壓分「原發性」和「繼發性」？咩係「白袍恐懼症」？可助控制血壓的DASH Diet是甚麼？

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　　健康節目「CallMeDoctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！經常頭痛、頭暈和容易疲倦？小心已患上高血壓！曾有研究指出，每5個人便已有1人患有高血壓，情況不容忽視！不過，原來高血壓也分成「原發性」和「繼發性」，到底兩者有甚麼分別？甚麼是「白袍恐懼症」？我們又可以從何入手改善高血壓？今集Call Me Doctor再次請來家庭醫生陳婉晴醫生，以及家庭醫生汪洋醫生跟大家拆解！

 

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。

 

 

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