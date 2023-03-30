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年齡是個人秘密，無故「問人幾歲」，現社會是一條犯私隱的問題，隨時被人問候回應。大部分人都知道自己出生年齡，碰到這問題，你有權選擇回應或沉默。具體一點，如果被問到你的「血管幾歲」，超過九成人不但不懂回應，還立時感覺到自己的身體好像甚麽地方出了毛病。

血管年齡

血管年齡

（網上圖片）

「血管年齡」實際上是指人體大動脈血管的功能狀態。早在400年前，英國內科醫師Thomas Sydenham就指出人體動脈的重要性：「一個人的動脈有多老，他就有多老」，就是說動脈年齡才是人體的實際年齡。

人體動脈的僵硬度代表了血管年齡。血管年齡愈高反映動脈僵硬度愈高，患心腦血管疾病的風險愈大，同時還會影響各個器官的血液供應，各種病症自然會接踵而至，與此同時這些病症也使血管情況進一步惡化。而目前困擾人們的眾多慢性病，如高血壓、冠心病、腦中風、動脈粥樣硬化實際上都是血管病。醫學上稱為「動脈硬化」的指數，是衡量動脈硬化程度的一個重要指標。

很多人的生理年齡和「血管年齡」可能會有很大的差異，如30多歲的人，可能有60歲的血管；而60多歲的人，也可能有30多歲的血管。

評估血管年齡

以下幾個方法可評估一下你的「血管年齡」，亦即是「動脈硬化指數」。

一、根據血脂資料評估（可自測）

動脈硬化指數（AI）= [血總膽固醇（TC）- 高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）] ÷ 高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）

動脈粥樣硬化指數是國際醫學界制定的一個衡量動脈硬化程度的指標，正常數值為＜4。如果動脈硬化指數˂4，那麼說明動脈正處於青壯年，比較健康。數值愈小，動脈硬化程度愈輕，引發心腦血管疾病的風險就愈低。而如果動脈硬化指數≥4，則說明動脈已經開始步入老年，發生了硬化。數值越大，動脈硬化程度愈高，就愈容易發生心腦血管疾病。

二、檢查骨密度（腳跟骨超聲掃描）

骨質疏鬆和血管鈣化有共同的發病機制，都是慢性的炎症反應導致，得骨質疏鬆的人多數有血管鈣化，骨質疏鬆和血管鈣化相伴而生。

三、頸動脈超聲（醫院檢查）

動脈粥樣硬化是全身性的血管疾病，而頸動脈是窺探全身動脈情況的一個視窗。若是頸動脈血管壁上有斑塊形成，就會逐漸變得狹窄，導致血液流通不暢，甚至阻塞血管。檢查頸動脈超聲可以在一定程度上反映血管年齡，有助於人們識別出亞臨床血管疾病（無症狀疾病）和心血管疾病。

四、根據血壓差評估

若高壓和低壓讀數相差50毫米汞柱以上，提示可能有血管硬化情況，即發生老化。一旦血管出現老化，預示著發生心腦血管疾病的風險會明顯增加。

五、症狀自測

1、情緒壓抑。

2、對任何事情過於較真。

3、喜愛吃方便食品、餅乾或其他甜食。

4、偏食肉類和油炸食品。

5、缺少體育鍛煉和運動。

6、每天吸煙支乘以年齡超過400。

7、爬樓梯時感到胸痛、胸悶或氣急。

8、手足發涼、麻痹，有時疼痛。

9、注意力不易集中，明顯地拿東忘西。

10、高血壓患者。

11、血脂、膽固醇或血糖偏高。

12、親屬中有人死於腦卒中、心臟病。

13、其他一些血管老化徵象，如皮膚出現皺紋、手腳不靈便、四肢麻木等。

以上符合項愈多，血管「年齡」愈高：符合0~4項者血管「年齡」尚在正常範圍內圍，符合5~7項者血管「年齡」比生理年齡大10歲。達到8~12項者血管「年齡」比生理年齡大20歲。

動脈血管「年齡」高出生理年齡10歲以上的人，患糖尿病、心臟病、腦卒中和其他動脈阻塞性疾病的可能性較大。

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