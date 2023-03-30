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多食蔬菜，大家都明白當中的益處。近年多位讀者移居海外，她們記得我之前曾經分享過，在加拿大是一星期才買一次餸，問我如何處理綠葉菜，是否需要買專為儲存蔬菜的膠袋。無論你身在海外還是在香港，可以減少買餸次數的話，省去的時間可以用來做其他用途。

（圖片由作者提供）

當然，要雪櫃夠大，才可儲藏數天所需食物；但有時候並非雪櫃沒有空間，而是有些綠葉菜好像很快便腐爛。今天就分享我處理綠葉菜3步法，希望可以減慢菜葉枯萎的速度。

第一步：不需先洗菜

綠葉菜買回家後，如果不是當日進食，不需要清洗的。若有污垢，可用廚紙或毛巾抹走，盡量不讓蔬菜接觸水份。然後檢查菜葉，除去快將腐爛（或已經腐爛）的葉及莖。

第二步（最重要）：用廚紙或廚布包住

（圖片由作者提供）

有人說一個好的密實盒最重要，有些人則說需要專為儲存蔬菜的膠袋。以我經驗，能夠延長蔬菜壽命的最重要步驟，就是將有機會令其枯萎及腐爛的水份吸走。所以，無論你用一個密實盒去儲存，還是只是一個舊膠袋，都放一張廚紙去吸走剩餘的水份。通常，我會每兩至三天更換這張廚紙。另外，較環保的方法，可以選擇用一條乾淨的廚布去包住蔬菜。

上圖：先用廚紙包著

上圖：然後放入原裝包裝

第三步：與水果隔開存放

買餸回家後，通常都毫不猶豫就將蔬果放入雪櫃。不過要注意，要將綠葉菜與水果分開，尤其是會釋放乙烯氣體的水果。乙烯氣體會加速蔬菜變黃。會釋放乙烯氣體的水果如下：

● 哈密瓜

● 蘋果

● 牛油果

● 番茄

● 燈籠椒

● 雪梨

注意：番茄及燈籠椒都是屬於水果

如果雪櫃有兩個櫃桶，可以將蔬菜及水果分隔。但如果只有一個櫃桶，那麼就將水果放入櫃桶內，而蔬菜則存放於其餘空間。

（圖片由作者提供）

現在天氣未算熾熱時候，其實可以將生產乙烯的水果在室溫下於廚房或飯抬上儲存，而將對乙稀有敏感反應的綠葉蔬菜放入雪櫃。然而，在香港的炎夏，這個做法並不可行。在高溫的室內環境，很多生果都會在短時間內熟透，所以建議將兩者在雪櫃內不同層架上分隔儲存會較好。

可儲存較長時間的綠色蔬菜

以下的蔬菜，較容易存放五天或以上：

● 羽衣甘藍

● 椰菜

● 菜心／芥蘭

● 椰菜仔

● 西蘭花苗

● 嫩菠菜

● 火箭菜

某些蔬菜，例如羽衣甘藍及椰菜兩款都不只存放一星期，有時後更長至兩星期。







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