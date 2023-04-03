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健康食品熱潮不死，自從超級食物Super Food這名詞、這概念興起，很多人都為之著迷，並不時留意著每年獲推介的Super Food，希望在日常飲食多加入超級食物，愈吃愈健康，甚至有助預防疾病。最近美國營養師Amy Fischer於知名網站《Good Housekeeping》出爐的2023年Super Food排行榜中，有不同的食物都是在日常生活中隨手可得，分分鐘你每日都吃得到！即睇十大Super Foods！

Super Food超級食物排名 | 第10位：「蔬菜之王」雅枝竹！可降壞膽固醇，做燉飯、沙律最啱



香港人或許對這類蔬菜十分陌生，它叫朝鮮薊，亦稱雅枝竹，市面上亦較難找到它的蹤影，但其實在歐洲十分普遍，香港的高級歐陸餐廳都可能會把它加到燉飯及沙律中。枝竹含有豐富的營養，包括維他命C、鎂及鉀，而且含有蛋白質和促進腸道健康的益生元菊粉。研究指出，雅枝竹的葉的萃取液更有效降低壞膽固醇。不好酒精卻有脂肪肝好苦惱？雅枝竹同時有效改善肝功能的作用。大家不如想想怎樣將它融入家常菜？



（圖片來源：Unsplash）



Super Food超級食物排名 | 第9位：黑朱古力！有助減低心血管風險！85%可可含量最正



平日時刻提醒自己不要吃太多朱古力，肥嘛！但黑朱古力又另當別論！皆因黑朱古力在Super Foods中排名第9！朱古力一大成分——可可，當中含有豐富的黃烷醇，在保護心臟、對抗炎症都有其作用。黃烷醇可以改善所有血管和淋巴管內的細胞功能，從而減低患上心血管疾病的風險。不過，並不是每款朱古力都是Super Food，85%的黑朱古力就最為健康，有研究更顯示，黑朱古力更具有改善腸道細菌的能力。



不過，朱古力在加工期間，亦可能會流失大量黃烷醇以及含有脂肪。因此千萬不要因為它是Super Food就暴風吸入，要適可而止！



（圖片來源：Unsplash）



Super Food超級食物排名 | 第8位：石榴！抗氧化、抗炎高手



石榴含有豐富的纖維、鉀及維他命D，還有女士最關心的抗氧化劑。這種Super Food有助降低血壓及膽固醇。當中的抗氧化劑除了大家認知的抗衰老果效外，亦可對抗炎症。類風濕關節炎的患者不妨將石榴榨汁或配合沙律食用，或有助紓緩病徵；當然使用前最安全都是先諮詢醫生啦！



（圖片來源：Unsplash）



Super Food超級食物排名 | 第7位：咖啡！日飲1.5至3.5杯咖啡有助減低柏金遜症、二型糖尿風險？



各位打工仔每日一杯「回魂啡」可能只為提神，但有沒有想過咖啡分分鐘可以讓你延年益壽？有研究更發現，每天喝 1.5 到 3.5 杯咖啡的人，比不喝咖啡的人相比，死亡風險更加低。另外，咖啡亦有助減低患上柏金遜症、二型糖尿病等長期病患的風險。運動愛好者都可以留意，如在運動前60分鐘飲用咖啡，或能提升表現！



（圖片來源：Unsplash）



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