收藏文章

枸杞子除了當作藥材，亦常用以入饌，蒸雞、煲湯等常見其身影。明目補肝的枸杞近年在歐美被捧為Superfood，聲稱具抗氧化、抗病毒功效，因而出現各式各樣的即食乾枸杞子零食。消委會實測市面上27款乾枸杞子樣本，全部都檢出微量重金屬，當中「尚品」和「御品皇」樣本的鉛含量接近香港相關標準上限。另外，超過7成樣本含除害劑，其中「哈特」樣本被檢出高達7種除害劑，消委會提醒或產生「雞尾酒效應」，帶來健康風險。為健康、進補吃枸杞，選擇時就要識揀安全又營養的產品！

消委會在超市、藥房、食物、零售店搜集27款乾枸杞子，當中23款為預先包裝，4款為非預先包裝，每包售價介乎$5至$146不等。是次檢測就各樣本的基因、營養成分、重金屬、除害劑等進行測試。消委會指出15款總評達4分或以上的樣本中，涵蓋價錢最高的Sunfood Super Foods Raw Organic Goji Berries（每100克售$64.3）和價錢最低的同心堂正宗一級寧夏杞子（每100克售$9），當中總評得2.5分的紹香園即食杞子，售價比總評得4分而價格最便宜的樣本貴逾2倍半，再次反映產品價錢與質素未必成正比。

（消委會圖片）

消委會測試27款即食枸杞子 | 全部樣本均檢出微量重金屬！

隨著經濟發展，農田受污染的風險增加，土壤中的重金屬污染易在生物鏈中累積，植物或從土壤中吸取重金屬並積累更高的濃度，故是次消委會測試枸杞子樣本的重金屬含量。結果發現，21款樣本均檢出鉛，從每公斤0.018毫克至0.29毫克，其中「尚品」即食寧夏杞子和「御品皇」杞子的含鉛量分別達0.284毫克和0.29毫克，經轉換成系數後，接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，消委會已將相關結果轉交食安中心跟進。由於慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人的血壓收縮壓，應盡量避免攝入。

尚品即食寧夏杞子鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限

（網上圖片）

除了鉛，全部樣本均含鎘；另外，南北行特級頁杞皇和價真棧寧夏杞子被檢出砷；而價真棧、紹香園即食杞子和利康中西藥房特級杞子的樣本，均被驗出鉻。上述樣本所檢出的重金屬，均低於《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限。

消委會測試27款即食枸杞子 | 1樣本含7款除害劑！或致「雞尾酒效應」

枸杞的果實多汁，不少農民在種植時會噴灑除害劑減少蟲害。測試結果顯示，19款樣本檢出除害劑，共有14種不同的除害劑。當中FRESH杞子和紹香園的樣本，分別檢出每公斤0.062毫克蟲蟎腈和每公斤0.071毫克百菌清，超出歐洲食品安全局為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量（分別為每公斤0.01毫克），但均低於本港《食物內除害劑殘餘規例》在瓜果類蔬菜（葫蘆科除外）之中的要求。

其餘17款樣本只含微量除害劑，均低於本地和歐洲的相關除害劑最高殘餘限量，正常食用情況下不會構成健康風險。

就除害劑種類而言，哈特被檢出最多7款除害劑，而東方紅貢果皇、華潤堂寧夏枸杞子和FRESH則檢出5種除害劑，另有12款樣本分別含3或4種除害劑。消委會指，混合使用除害劑，或因加乘效果而產生雞尾酒反應，帶來健康風險。

下一頁：消委會測試27款即食枸杞子 | 邊款枸杞含最多β-胡蘿蔔素、維他命C及高鐵？







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名