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一到春夏，除了時晴時雨的天氣令人無所適從外，蚊和蠓在不知不覺間出沒，甚至咬遍全身，都使人十分困擾！究竟蚊及蠓有甚麼分別？有甚麼防蠓方法？不想被叮得全身紅？即睇防蠓大法！



（圖片來源：iStock）



蚊與蠓點分？



春夏我們常見到的「小蚊滋」，其實就是吸血蠓。牠屬於蠓科的飛蟲，成蟲的體積比較小，大約1至4毫米長，腳及喙亦比較短，而蚊的體形、腳及喙則比較細長。一般蚊及吸血蠓的體積不會相差太遠，肉眼亦難以仔細看清牠們的特徵。不過仍然有些方法分辨！



其一是看牠們飛行，蚊的飛行力可達2公里，而吸血蠓只有約100米，而且會呈「Z」形飛行，分別比較明顯。吸血蠓亦有偏好的藏身地點，一些茂密的草木或陰暗的地方就是牠們的「安樂窩」，因此很少會在室內咬人！另外，牠們通常活躍於日間或近日出及黃昏的時間，大多會叮咬下半身，紅腫情況較輕微，不過吸血蠓多數連群結隊，所以被叮便很容易發現數十處被叮咬的痕跡。下次發現被叮時，可以留意以上特點，看看「兇手」是不是蠓。



雖然蠓令人感到痕癢，但牠並不是傳播疾病給人類的重要病媒，不會引發疾病，一般被叮後很快便會消腫，毋須過分擔心！



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