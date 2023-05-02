收藏文章

跟印度人不太一樣，我們的菜單上很少會用到大量的香料。家常菜裏，辣椒、薑、蒜頭、香菜、八角、陳皮和咖喱等等，都是比較常用到的香料，數來數去不過那幾種。相對於廣東人，四川人比較會用辣的香料，川味口水雞、花椒麻婆豆腐和麻辣鴛鴦火鍋等，菜式之中就使用了大量香氣濃郁，促進食慾的花椒。

原產於中國四川陜西、甘肅及湖北等地區的花椒，實為曬乾的灌木果實。分紅花椒和青花椒兩個主要品種，紅花椒果粒大，外表呈鮮紅或紫紅色，由於香氣十足，很受歡迎，且有「大紅袍」之美名。青花椒果粒更大，色呈青綠，味道較紅花椒嗆辣，多見於正宗的川菜之中。

花椒不像辣椒的辛辣，味道帶麻香。甚麼是「麻香」 ？吃下去的一口，舌頭馬上閃過一陣麻痹的感覺，後勁的濃郁香味徐徐在齒頰間爆發，很是「惹味」（廣東話，好味道的意思）。夏天濕氣重，加上氣溫高，悶熱難耐，這個時候，放一點花椒於食物之中，尤其用於涼拌之中，有去濕和提升食慾的功效。

今天，氣溫上升高達28度，簡單的把花椒，連同常見的香菜（雖然有些不喜歡香菜，但它獨特香氣卻帶夏日感，跟花椒份外的搭），加進豆腐和鮮豆皮裏，煮成涼拌菜（溫食也可以的喔）。不知不覺間，吃啊吃的，把一大盤都吃下去；把抑壓多天的炎熱悶氣，一掃而空，成了一道欲罷不能的夏天開胃菜。







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多