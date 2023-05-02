收藏文章

五一黃金周，本港人潮再現。適逢流感高峰期加上新冠病毒變種又再殺入香港，人多密集好易再中招！戴口罩、勤洗手、少聚會，這些預防措施固然重要，但千萬別忘記人體本身的抗病能力―「正氣」。在人潮中，爲何偏偏你會不幸中招？其實，世事没有偶然，只有必然。正如黃帝內經言：「邪之所湊，其氣必虛」！



註冊中醫師張立彤表示，人體會否感受外邪，或者受邪後能否迅速痊愈，和抗病能力有密切關係。所謂「正氣內存，邪不可干」，當正氣旺盛，病邪就不能輕易入侵身體為患。增強抗病能力，首要根據不同體質消除「虛」這個因素，還要因時制宜。中醫重視治未病，「未病先防」是中醫理論的大原則，勞逸結合，情志調暢，飲食有節是增強體質的大前提。正如《飲膳正要》言：「春氣溫，宜食麥以涼之；夏氣熱，宜食菽以寒之；秋氣燥，宜食麻以潤其燥……」



張醫師提醒，要防治流感或新冠，需按著為不同體質人士入手。推介立夏節氣4款茶療，可按身體有甚麼特質或症狀對號入座，讓大家提升免疫力，增強體質，幫助對抗疫情！當然，如對自己體質或食療有疑問，應先請教註冊中醫師。



提升免疫力增強體質茶療 | 1. 抗疫五花茶：清熱袪濕



材料：金銀花9克、杭菊9克、扁豆花6克、木棉花6克、雞蛋花6克、甘草3克，片糖適量



做法：將材料放進煲中，加入適量清水，用大火煲滾後改用文火煲15至20分鐘即可



功效：清熱解毒，解暑袪濕。適合春夏交季天氣伴濕熱症狀，如口臭、咽乾、尿黃、大便不爽、皮膚生瘡出疹等。虛寒者及孕婦忌用。



提升免疫力增強體質茶療 | 2. 雙杏枇杷飲：清熱潤肺、止咳化痰



材料：南杏6克、北杏3克、桔梗3克、枇杷葉3克、枇杷果2個



做法：枇杷去皮。將所有材料放進煲中，加入適量清水，浸15分鐘後，用大火煲滾後改用文火煲15至20分鐘



功效：清熱潤肺，止咳化痰。適合偶然咽喉有痰者，虛寒者及孕婦忌用。



提升免疫力增強體質茶療 | 3. 紫蘇葉薑糖茶：解表散寒適合怕凍人士



材料：紫蘇葉3片、藿香3克、生薑3片、葱1條、紅糖適量



做法：先將葱連鬚洗淨切段，再將所有材料放入煲內，加適量清水，浸15分鐘後，用大火煲滾後改用文火煲10分鐘，隔渣調入紅糖即可飲用



功效：解表散寒，通竅和中；適合畏寒且容易腸胃道不適人士



提升免疫力增強體質茶療 | 4.玉屏風飲：益氣固表



材料：黃耆6克、防風3克、蒼朮3克、生薑2片、麥冬3克、紅糖適量



做法：將所有材料放入煲內，加適量清水，浸15分鐘後，用大火煲滾後改用文火煲20-30分鐘，隔渣調入紅糖即可飲用



功效：益氣固表；適合容易傷風感冒而又平素怕風吹或經常自汗人士

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多