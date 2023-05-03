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免疫系統是人體的防禦機制，幫助人體抵抗細菌、病毒入侵，免疫力一旦下降便很易生病。有醫生指，持續出現不明原因的腹痛、易累或口腔潰瘍等，或是免疫力不足的徵兆。中醫則提醒因香港人多濕重，應戒濃味飲食，平日亦應注重休息。

普通科醫生莫昆洋指出，「免疫力下降」和「免疫力不足」，泛指身體免疫系統有缺失，不能正常對抗病毒、細菌等感染，成因除了常見的攝取營養不均、感染疾病或有長期病患外，身體有創傷如燒傷、刀傷，以至曾移植器官等亦是原因之一，「身體若有創傷，亦會為細菌或病毒打開入侵的缺口。」

過勞常吃生冷 易體虛

註冊中醫師陳俊傑稱，中醫自古以來已有「正氣不足」等概念，並可細分為氣虛、血虛、腎虛等，其中港人較常見的「虛」包括氣虛、陰虛和陽虛，成因分別是工作量太大、休息太少和進食太多生冷食物。

至於如何判斷免疫力下降，莫昆洋稱，持續出現呼吸道感染、口腔潰瘍、皮膚發炎或傷口難癒合，又或易感疲累、出現不明原因的腹瀉和腹痛等情況，便要注意。他重申，多休息、多運動、戒煙酒及均衡飲食是健康的不二法門，需要時亦可服食補健品和盡早接種疫苗，及定期做身體檢查。

陳俊傑則指，中醫所指的「虛」一般源於長期休息不足，以及壓力過大，且不同的「虛」也會有不同症狀，如容易感冒或源於長期疲累，致出現反覆生瘡、肌肉不自覺抽動、口乾苦、目乾甚等。調理方面，「氣虛」者每日可用3至4片黨參、紅參、太子參參片焗水飲；「陽虛」者則可焗片薑約5分鐘飲用，若是「陰虛」便需要多睡覺休息。他又提醒，香港人因多濕重，平日飲食應戒易致生濕的濃味食物，及易傷脾胃的生冷食物。







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