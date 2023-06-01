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這幾個月，綜合維他命補充劑一直維持熱話狀態。就去年9月，我分享了一項大型研究結果（https://bit.ly/3LV8SUk）。研究原本是想找出可可精華對大腦健康之好處，但結果卻發現，綜合維他命補充劑，更有效去鞏固認知能力。

（圖片由作者提供）

當時研究結果指出，長者連續三年每天服用一粒綜合維他命補充劑，不但能鞏固、更能改善大腦功能。研究結果發現，每天一粒綜合維他命可改善整體認知（定向及注意力、記憶力、語言流利度、語言及視覺空間能力），亦能改善情景記憶，以及執行能力（包括工作記憶、靈活思維及自我控制）。

既然綜合營養補充劑可改善認知功能，記憶力呢？

能夠改善認知功能，就很自然想知道，綜合維他命補充劑可否改善記憶力。事實上，之前的研究指出，當缺乏某幾種營養素，包括維他命B雜、維他命D、鐵質、鋅等等，都與認知能力及記憶力下降有關。

剛剛上星期公布的一項新研究，與去年９月公布的是平衡執行，不過今次這份就只研究綜合營養補充劑的效益。研究人員隨機分配超過3,500名長者為兩組，一組每天服用一粒綜合維他命補充劑三年，另一組則服用安慰劑。

然後每年，研究人員都會測試參加者的記憶能力，主要測量他們的情景記憶，及即時回憶的能力。結果發現，只是服用綜合營養補充劑一年，參加者的記憶力已有適量改善，跟對照組相比，他們的記憶力相等於將年齡逆轉3.1年更年輕。

而此記憶力改善效益，於患有心血管疾病人士更顯著。研究人員估計患心血管疾病人士可能原本已有某幾款營養素缺乏症。

改善記憶應服用綜合維他命補充劑嗎？

根據這份研究結果（及之前的研究），成人每天服用一粒綜合維他命補充劑對改善腦部記憶或有好處，亦是作為保護長者認知健康的一種安全方法。注意：服用新營養補充劑之前，先諮詢醫生或註冊營養師建議。

另外，選擇綜合營養補充劑，由於不同年齡及性別的所需營養素也不同，需選擇適合年齡及性別的配方。例如，男女士對於鐵質所需不同，而不同年紀也對這款礦物質所需有別，男士不可以攝取過多鐵質，而女士則視乎年齡所需不同。就以下的一款營養補充劑為例，配方是專為50+男士營養所需的設定的，不含鐵質，亦添加了對50歲以上男士眼睛及前列腺健康所需的抗氧化物。

（圖片由作者提供）







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