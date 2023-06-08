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面青、疲倦、手腳冰冷、無力、脫髮等都是常見的貧血症狀。很多時候，我都聽到朋友話：我懷疑自己貧血。貧血，需要驗血給醫生確診的，再加上，貧血也有多個類別，所以不建議未經確診前服用任何補充劑。等候驗血報告期間，或懷疑自己貧血，可以實行以下4個飲食急救法，利用天然食物去逆轉貧血。

（圖片由作者提供）

貧血，即是缺乏甚麼？

我們所說的「貧血」，並非不夠血，而是血紅蛋白缺乏症。血紅蛋白，是負責攜帶氧氣往全身各個器官及細胞，亦是負責將二氧化碳帶出細胞而運送回肺部。當血紅蛋白水平低，以上的功能就不能正常運作。

4個飲食急救增加血紅蛋白

1. 增加鐵質進食量

缺鐵性貧血的是最常見的貧血症之一，血紅蛋白需要鐵質才能形成，這亦有助產生更多紅血球。由於貧血有多款，未必一定是因缺鐵所引致，所以若懷疑自己貧血，別自行服用鐵丸。建議先以食物作補充，那就不會進食過多。高鐵食物包括：

● 海鮮（特別是貝殼類海鮮）

● 肉類

● 雞蛋

● 豆類及豌豆

● 黃豆類，例如枝豆及豆腐

● 果仁及果仁醬

● 種子，例如黑芝麻、南瓜籽等

2.增加葉酸進食量

屬於維他命B的一種，葉酸對於血紅蛋白製造值擔當重要角色，當身體缺乏葉酸，血紅蛋白及紅血球不能夠正常成長，導致紅血球體積變大，從而導致紅血球數量減少。缺乏葉酸所引致的貧血，紅血球通常都變成橢圓形，而非圓形。另外，亦因為缺乏葉酸所致，紅血球的亦會過早壞死。高葉酸食物包括：

● 深綠葉菜（例如羽衣甘藍、菠菜、芥蘭、菜心、椰菜仔、西蘭花等）

● 豆類

● 花生及花生醬

● 葵花籽

● 牛油果

（圖片由作者提供）

3. 素食者增加為維他命C進食量

輔助增加鐵質吸收，相信大家都認識維他命C。由於鐵質有分來自動物食物的血紅素鐵，及來自植物食物的非血紅素鐵。研究顯示，由於非血紅素鐵較難吸收，維他命C有助鎖定非血紅素鐵，使它更容易被身體吸收。素食者不進食動物食物，所以從飲食當中只能夠攝取非血紅素貼，因此建議素食者每餐都有維他命C含量高的食物。高維C食物包括：

● 柑橘類水果

● 草莓

● 奇異果

● 燈籠椒

● 番茄

● 十字花科蔬菜（例如西蘭花、椰菜仔、菠菜等）

4. 素食者增加β-胡蘿蔔素進食量

跟維他命C相若，β-胡蘿蔔素有助非常血紅素腸道內溶解，令其容易吸收進入血管，防止其他阻礙鐵質吸收的營養素，例如植酸鹽。高胡蘿蔔素食物包括：

● 所有橙黃色的蔬果（例如甘薯、南瓜、蘿蔔、哈密瓜、菠蘿、桃、芒果等）











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