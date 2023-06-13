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來到悶熱的夏天，已經穿著短袖襯衫，開著o隆o隆發響的冷氣，還是敵不過逼人的高溫，失去了吃東西的慾念，只想簡單的吃一下，喝個冰涼的飲料，努力的撐過炎夏。這個時候，這個炎熱難耐的時候，除了想起了瓜果以外，就是香菜（香港人叫它「芫荽」）。

可能是受媽媽的煮食習慣影響（確實，我的味蕾是給很會做菜的媽媽所馴養回來的），一到夏天，媽媽最常把香菜入菜，香菜魚片清湯、香菜蒸肉餅、香菜煎魚肉餅等等，於是，「香菜」強烈地烙入記憶中，跟夏天緊緊地掛勾，成了我夏天的必備食材。

或許，有些人不表同意（有些朋友是天生不愛香菜的氣味的，怎樣勸說都不能改變的），灼熱高氣中，香菜是目前唯一會引起我食慾的食材。把香菜入菜，放進湯麵中，那股天然熏香的味道，能夠吸引我逐少逐少的，把整碗湯麵吃進去（不然，哪會？！天氣這麼熱，還要喝熱湯？！）

不知道是不是這個原因，台北的街道美食，滷肉飯、蚵仔煎、麵線，和滷味等等，都會加入大量的香菜。厚厚的肉塊，爆棚的醬汁，配合清香的香菜，確能解膩和添加美味的作用。其實，不只是肉食的世界，就連走肉界，也很愛用香菜這個調味食材的。今趟，試著用它配以另一夏日必備的食材——「冬瓜」，再加上八角，那份清爽氣味的化學作用，教食慾不振的我，忍不住大口大口的吃過一整盤……香菜，果然名不虛傳。

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