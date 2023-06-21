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端午節到了！大家應該準備了很多端午糭過節吧！不過根據過往經驗，一輪狂風掃落葉式吃糭，最終落得食滯或肥胖下場！更嚴重的更會引發其他健康問題！吃糭分量應該幾多為宜？怎樣配搭較健康？即刻請教營養師！

配料、主材料都唔健康？

大家可能都知道吃太多糭會對身體造成負擔，但未必深究過哪些食材最不健康，或者吃多少算是過量。香港營養師協會培訓及發展主任註冊營養師（澳洲）梁曦允認為：「糭屬於應節食品，不是每天都會進食，因此不會界定它是否健康」，惟大家切忌進食過多，以及某些長期病患者多加留意端午糭內的餡料。

梁曦允指傳統的鹹肉糭及裹蒸糭內，「邪惡」不健康的配料有幾款：「一些臘肉及臘腸是加工食品，或者『肥豬肉』的脂肪較高，而鹹蛋黃鈉質（鹽分）及膽固醇會較高」。至於主要食材糯米屬碳水化合物類，與白飯一樣，可視為主食食材，惟糯米的升糖指數較高，而且是支鏈澱粉質，難以被消化。

（圖片來源：Unsplash）

邊款糭熱量相當於一餐？邊款相當於一天卡路里攝取？

不少人都關注端午糭的卡路里，而卡路里攝取量視乎運動量。以一般女士和男士而言，一天平均應攝取1,500 kcal及2,000 kcal。平日進食一碗白飯就大約200 kcal，而一隻300克的鹹肉糭接近500 kcal。梁曦允指：「以女士的卡路里攝取量而言，其實已相等於每天3分1的分量，即等於一份正餐的分量」，而230克的甜糭或鹼水糭熱量則約有400 kcal。最「足料」、食材最豐富的裹蒸糭卡路里亦是最誇張，一隻600至700克的已經有1,400 kcal，接近一個女士一天的攝取量！因此，梁曦允建議大家可以視吃糭為一份正餐般，切勿當作正餐之間的小食，否則很容易熱量「爆標」！

除了卡路里外，端午糭亦暗藏膽固醇、油份陷阱！以鹹蛋黃為例，一般人每日的膽固醇攝取量為300毫克，但一隻鹹蛋黃已含619毫克的膽固醇，每次吃糭時應不多放於半隻鹹蛋黄，或每週吃不多於三隻鹹蛋黄。而鹹肉糭則是「脂肪擔當」，一隻300克已有18克脂肪，而一般人每天應攝取6茶匙油，即約30克，但一隻鹹肉糭已接近4茶匙，分量已超過一半！

下一頁：配搭呢類食物可減低「爆標」風險？哪些人要吃得特別小心？要避免哪些餡料？







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