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23/06/2023作者:健康大晒

炎夏補水飲水最好？未必！英國研究：測試13款飲品「補水指數」，清水只係no.10！最有效竟然係佢？這兩款飲品易脫水

#牛奶 #咖啡 #夏天 #含糖飲品 #清水 #解渴 #飲品 #口渴 #啤酒 #補水

　　夏天經常出汗，流失大量水份，令人不時覺得口渴。大家可能會覺得這時候喝水是最有效補充水份，但英國一項研究得出一個「最補水飲品排行榜」，原來清水並不是最解渴飲品！究竟甚麼飲品最能補水？

 

最補水飲品排行榜：清水只排第10位？

 

　　英國聖安德魯斯醫學院（University of St Andrews）進行一項研究，以清水作基準，分析在水合狀態下飲用13款飲品時對尿量和體液平衡的影響。每個測試者需在30分鐘內喝1公升清水或抽取3款飲品其中一種，再收集接下來4小時的排尿量，排尿愈少，代表留在體內水份愈高，補水能力愈好，繼而歸納出最補水飲品排行榜。大家在夏天流了很多汗之後，可能最常說的一句說話就是：「飲水啦！」，今天起可能要改口了！研究發現林林總總補水飲品中，清水只排列第10位，屬於最難以補水的其中一款飲品！研究指清水雖然可為身體補充水份，卻未能令體內長時間鎖水，所以不算十分有效。

 

　　那最補水飲品是甚麼呢？答案竟是脫脂牛奶！研究人員Ronald Maughan解釋，身體鎖水程度與飲品中的成分有關，而脫脂牛奶中的乳糖、蛋白質等停留在胃部的時間增加，延長了補水時間，而牛奶中的鈉亦如海綿般保住體內水份，有助減少排尿量！

 

即睇「最補水飲品排行榜」！

1.    脫脂牛奶

2.    口服補水液

3.    全脂牛奶

4.    橙汁

5.    可樂

6.    無糖可樂

7.    凍茶

8.    茶

9.    運動能量飲品

10.    水

11.    梳打水

12.    拉格啤酒（Lager Beer）

13.    咖啡

 

 （圖片來源：Unsplash）

 

下一頁：為甚麼含糖飲品愈飲愈渴？2款飲品容易令人脫水！

 

 

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