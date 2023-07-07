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現代人多因飲食太豐盛，需關注血糖及脂肪肝等問題。專家指，枸杞子的功效，除大家較熟知的滋補肝腎、益精明目外，原來還可降低血糖、抗脂肪肝及抗動脈粥樣硬化，且還可助提升人體免疫力。枸杞子除可藥用之外，更常用於食療，可用於補肝、益腎、明目等。

周俊傑

基督教聯合那打素社康服務高級中藥配藥員周俊傑指，枸杞子具有多種保健功效，商品有長果和圓果之分。據中國藥典記載，枸杞子是茄科植物寧夏枸杞的乾燥成熟果實，有滋補肝腎，益精明目的功效。用於虛勞精虧，腰膝痠痛，眩暈耳鳴，內熱消渴，血虛萎黃，目昏不明。現代研究指，枸杞子有降低血糖、抗脂肪肝作用，並能抗動脈粥樣硬化。還可以幫助提升人體免疫力，保持身體健康。

（資料圖片）

助提升人體免疫力

周俊傑表示，傳統經驗認為選枸杞子以粒豐滿、肉厚、籽少、色暗紅、質柔潤、味微甜為質佳；且正宗的中寧枸杞子，聞起來會有種淡淡的果香味，新疆及內蒙古等產地者則甜而稍膩。惟要留意，白礬浸泡過的枸杞子，口嘗會有白礬的苦味。

枸杞子除藥用之外，亦經常用於食療，包括用於製作清補涼湯及枸杞粥，另亦可用於製成枸杞茶及枸杞銀耳糖水，亦有滋補肝腎、益精明目及養陰潤肺、生津補虛等功效。枸杞子雖有多種保健作用，但周俊傑建議，宜在中醫師指導下使用。







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