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「近日腹部咕咕聲和流水聲，請問是甚麼原因？」Carol問。

「如果不是肚餓，腹部也發出聲音，咕咕聲表示內裏氣體瀦留，流水聲是水液停滯引起。通常兩者都混在一起，可能伴隨腹絞痛，腹瀉等。」我說。

「和朋友說起，不獨我一人，他們都或多或少有腹瀉呢。」Carol說。

「現在正值長夏。一年有四季，但是中醫卻分為春、夏、長夏、秋、冬五個季節。究竟是甚麼概念呢？內經說春三月，並不是一月至三月。到了春天第三個月的最後兩周，即將轉換夏天的時候，和夏三月的第一個月最早的兩周，即春夏交接的前後就是長夏。

同樣地，夏秋交接一個月，秋冬交接又一個月，冬天和春天交接又一個月，就是長夏。簡單來說，長夏就是節氣在轉換或季節的交換。長夏並不是說夏天很長，千萬不要弄錯啊！」我說。

「這和腹瀉有何關係？」Carol問。

「下月便立秋，正值長夏。現在正是打風季節，不僅天氣炎熱，時常下雨，濕邪也盛。水液運行不暢，停滯成濕，濕為陰邪，易阻氣機，損傷陽氣，其性重濁黏滯。

脾主運化水濕，胃主收納。食物通過脾胃處理，轉化為水穀精微和津液，吸收和運至全身。若脾氣健旺，運化水液發揮正常，水精四布，自然無痰飲水濕的停聚。

反之脾胃虛弱，運化功能欠佳，水液流通受阻，痰飲水濕內生。脾胃處於腹部，人體中央，所以腹部咕咕聲和流水聲，甚至腹痛腹瀉。

因此，針對長夏之濕，特別是平素脾虛的人群，更應當注重調理脾胃，可以適度吃一些白扁豆、赤小豆等健脾化濕的食物。白扁豆炒後，更能健脾止瀉。」我說。

「為甚麼有時喝袪濕茶效果不明顯？」Carol問。

「濕邪能阻滯氣機的，氣機鬱滯，水液不通也變成痰飲，然後惡性循環，反過來使氣行不暢。所以，要祛濕，同時要健脾行氣。時令湯水除了赤小豆和炒白血扁豆，可加上姬松茸，有補腎強身、理氣化痰的功效。」我說。

「我會多煲保健湯水了。」Carol說。

「還要多曬太陽，捉緊夏天的尾巴，多出汗，把寒氣排掉，脾胃才會好的。」我說。

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